00919配息縮水！年化分配率10％ 股民滿意反被酸：股價下探20元

群益台灣精選高息（00919）公告本季每股配息0.54元，雖仍對應雙位數年化，卻打破先前連續3次的最高配息紀錄。PTT網友貼文感嘆「還有10%，很不錯吧，但畢竟縮水」，隨即引來網友圍繞「年化數字是否具參考性、能否填息、股價是否守住20元」等議題激辯。

根據媒體報導，00919以9月1日收盤價21.2元估算，年化分配率約10.19%；公司預計9月16日除息、9月15日為最後買進日、10月15日入帳。

一名網友在PTT轉貼00919配息資訊，他表示，「年化分配率仍達10%但配息下修」，態度偏審慎樂觀。貼文下亦有網友以戲謔語氣回覆「就是現在、不要猶豫」、「最好的時機是十年前，第二好是現在」，主張長期持有、逢回檔加碼；也有人提醒「先看自己能否抱得住，遇到大跌還能續扣才是關鍵」。

另一派則集中質疑高股息策略的可持續性與「左手配右手」疑慮，直言「沒填息還敢配」、「表面撐在10%之上」，擔心配越多貼越多，股價可能下探「20元保衛戰」。亦有人批評媒體慣報年化殖利率「誤導短線期待」，點名近期高股息ETF普遍面臨填息壓力與成分權重調整風險。

還有網友延伸對比其他高股息產品，討論00915、00929與「能否填息」紀錄；也有人呼籲從資本利得與總報酬角度檢視，而非只盯現金配息。整體看來，股民對00919本季配0.54元的解讀分歧，支持者看殖利率仍具吸引力、主張紀律投資；保留者則關注後續填息能力與股價走勢，認為年化數字僅供參考、風險控管更為要緊。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。