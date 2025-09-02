00919配息雖縮水...但仍接受！真星華：金額上次打8折、但仍相當2.7個月薪
00919公布本季配息0.54元，比上次0.72元少。這次參加除息張數比上次多，但領息總金額打八折，約2.7個月薪。還可以啦，基本上是滿意的。
等9月11日的00878配息入帳，距離00919的9月16日除息，有兩天時間可以買進。
然後10月15日00919配息入帳後，就建倉完畢，完成第5次投資計畫。
緊接著的第6次投資計畫準備展開，到時再公布不藏私的具體內容，敬請期待。
◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言