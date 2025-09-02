00919配息雖縮水...但仍接受！真星華：金額上次打8折、但仍相當2.7個月薪

快訊

00919公布本季配息0.54元。
00919公布本季配息0.54元，比上次0.72元少。這次參加除息張數比上次多，但領息總金額打八折，約2.7個月薪。還可以啦，基本上是滿意的。

等9月11日的00878配息入帳，距離00919的9月16日除息，有兩天時間可以買進。

然後10月15日00919配息入帳後，就建倉完畢，完成第5次投資計畫。

緊接著的第6次投資計畫準備展開，到時再公布不藏私的具體內容，敬請期待。

