31歲男曝資產配置0050、00878…全有！網酸「00940、00919垃圾中的垃圾」

聯合新聞網／ 綜合報導
31歲投資人公開資產配置，規劃靠高股息支應未來房貸，但網友反應兩極，有人建議「全留0050就好」，也有人狠酸「940、919垃圾中的垃圾」，高股息與市值型ETF的爭論再掀話題。中央社
一名31歲網友在PTT分享自己的資產與負債狀況，年薪70萬元，目前持有現金30萬元，台股部分配置在0050、0056、00878、00919、00940，美股則有009800與009801。負債共70萬元，分為三年期與七年期。除此之外，他每月定期定額投資0050（1.5萬元）、009800（5千元）、009801（5千元），並透露五年後有買房計畫。

原PO解釋，自己高股息與市值型ETF並存，打算透過股息的穩定現金流來抵房貸，市值型則作為未來買房時的處分來源。他也強調「不太會處分股息的部分，需要靠股息降低房貸負擔」，希望兼顧長期投資與生活現金流。

許多網友直接建議刪掉高股息、全押市值型ETF，認為0050與美股連動商品才是正解。「0050唯一的敵人就是時間太短」、「只留0050跟009800跟009801其他都賣了」、「五年想不到什麼就幹進0050 放五年勝率高」。也有人直白批評「台股那些都是廢物」。

另一派更直接點名高股息ETF是「假象」，直言「股息是假的 報酬率才是真的」、「00940、00919垃圾中的垃圾，不要存了20年後發現自己賠錢」、「高股息全賣掉，部分換買正二」。還有人質疑：「你目標買房怎麼會是買高股息 怪怪的」、「這樣股息應該會繳到稅」。

也有網友提醒，若五年內確定要買房，應更保守處理資金，留言寫下「預計買房就是全定存 不要想有的沒的」、「先存進2%優利活存，靜等回檔」、「別幻想一步登天，複利才是人生最可靠的獲利模式」。整體留言風向呈現兩極，高股息與市值型的攻防，再度掀起存股族的思考。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 009800中信NASDAQ 0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00940元大臺灣價值高息 009801中信美國創新科技 00919群益台灣精選高息ETF基金

相關新聞

00919配息雖縮水...但仍接受！真星華：金額上次打8折、但仍相當2.7個月薪

00919公布本季配息0.54元，比上次0.72元少。這次參加除息張數比上次多，但領息總金額打八折，約2.7個月薪。還可以啦，基本上是滿意的。 等9月11日的00878配息入帳，距離00919的9月16日除息，有兩天時間可以買進。

31歲男曝資產配置0050、00878…全有！網酸「00940、00919垃圾中的垃圾」

一名31歲網友在PTT分享自己的資產與負債狀況，年薪70萬元，目前持有現金30萬元，台股部分配置在0050、0056、00878、00919、00940，美股則有009800與009801。負債共70

「白癡才會去換00878」三年後含息報酬累積了330萬！小師傅：勸的人說法好像都正確

3年前我買房的時候，有人笑我現在房價這麼高，你一買就會被套牢。 同樣在3年前我把手上的市值型股票全部轉成高股息ETF，又被人酸：白癡才會去換00878 再往前推9年前當我開始兼職跑計程車時

00919股息下修…存股哥「反直覺思維」依舊累積張數：永遠不知持股何時迎來大漲

＊原文發文時間為9月2日 00919公告本季配息0.54，目前股價21.2，年化殖利率預估10.18%，跟兩年前同期差不多，個人認為符合預期，在當前環境下甚至覺得表現中上，我目前持有62張，本季

00919守住10％殖利率！知美：最新0056、00878、00919「月配10萬加薪表」曝光

群益台灣精選高息（00919），配息公布殖利率10.19% 0056、00878、00919，超狂月配10萬加薪表公開(2025年09月00919配息0.54元版本) 2025年9月1日，群益投

千金股買不下手？00905含積三強：台積電、聯發科、鴻海…年初至今漲近9％

進入9月，台股延續高檔震盪格局，昨（1）日加權指數開低走低，盤中一度挫跌超過300點，最低下探至23,885點，儘管尾盤在台積電（2330）力守紅盤的帶動下，指數跌點收斂，終場仍下跌161.37點，收

