31歲男曝資產配置0050、00878…全有！網酸「00940、00919垃圾中的垃圾」

一名31歲網友在PTT分享自己的資產與負債狀況，年薪70萬元，目前持有現金30萬元，台股部分配置在0050、0056、00878、00919、00940，美股則有009800與009801。負債共70萬元，分為三年期與七年期。除此之外，他每月定期定額投資0050（1.5萬元）、009800（5千元）、009801（5千元），並透露五年後有買房計畫。

原PO解釋，自己高股息與市值型ETF並存，打算透過股息的穩定現金流來抵房貸，市值型則作為未來買房時的處分來源。他也強調「不太會處分股息的部分，需要靠股息降低房貸負擔」，希望兼顧長期投資與生活現金流。

許多網友直接建議刪掉高股息、全押市值型ETF，認為0050與美股連動商品才是正解。「0050唯一的敵人就是時間太短」、「只留0050跟009800跟009801其他都賣了」、「五年想不到什麼就幹進0050 放五年勝率高」。也有人直白批評「台股那些都是廢物」。

另一派更直接點名高股息ETF是「假象」，直言「股息是假的 報酬率才是真的」、「00940、00919垃圾中的垃圾，不要存了20年後發現自己賠錢」、「高股息全賣掉，部分換買正二」。還有人質疑：「你目標買房怎麼會是買高股息 怪怪的」、「這樣股息應該會繳到稅」。

也有網友提醒，若五年內確定要買房，應更保守處理資金，留言寫下「預計買房就是全定存 不要想有的沒的」、「先存進2%優利活存，靜等回檔」、「別幻想一步登天，複利才是人生最可靠的獲利模式」。整體留言風向呈現兩極，高股息與市值型的攻防，再度掀起存股族的思考。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。