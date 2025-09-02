高股息ETF降息免驚 含息報酬率才是王道 這五檔今年以來報酬率逾10%

近期高股息ETF吹起一陣降息風，包含有「國民ETF」之稱的國泰永續高股息（00878）配息連降外，近期公布配息的群益台灣精選高息ETF（00919）昨天公告配息，也首度出現縮水。日前金管會更新ETF配息指引，ETF的實際配息率原則上不得超過追蹤指數參考配息率，也讓投資人擔心，這股高股息ETF降息風還會延續下去。不過，法人表示，投資人在挑選高股息ETF時，除了觀察配息表現，更要關注高股息ETF的含息報酬率，才能為自己獲取長期資產成長的機會。

而觀察高股息ETF今年以來至9月1日止含息報酬率表現，發現仍有五檔高股息ETF報酬率在10%以上，優於大盤表現。第一名富邦臺灣優質高息（00730）的17.2%，相當亮眼，觀察其成分股，許多都是今年下半年的飆股，包含台積電（2330）建廠概念的漢唐（2404）、聖暉*（5536）等，都跳脫以往高股息概念股，搖身一變成為成長股，激勵00730水漲船高。

第二名是中信中國高股息（00882）的15.7%。今年陸港股在全球股市中表現名列前茅，日前更創下10年新高，也鼓舞00882今年表現。中國信託投信基金經理人施絜心表示，陸港股正處於在「慢牛行情」，且中國政府積極擴大內需並追求科技自主，可望延續陸港股成長動能。

緊接在後的，則是群益科技高息成長（00946）的12.5%、中信日經高股息（00956）的11.0%，以及中信全球高股息（00963）的10.1%。值得一提的是，今年以來報酬率逾10%的高股息ETF，有三檔為海外高股息ETF，且也分散於歐洲、中國與日本市場，去年台股高股息ETF獨強的景況不復見。

中國信託投信指出，00956主要聚焦汽車工業、金融以及原物料等產業，企業獲利品質穩定，尤其汽車工業在美日對等關稅稅率出爐後，經營壓力可望緩解，激勵汽車類股走強，加上日本經濟表現持穩，日經225與東證指數日前創下歷史新高，也帶動日股相關ETF表現。隨著企業信心回升，可望進一步鞏固日本經濟的復甦基礎。

另外，00963分散布局全球已開發市場，可降低單一國家波動風險，成分股包含台灣人熟悉的家樂福，以及賓士汽車集團、新加坡航空公司等，都是具備穩定現金流的優質企業。而00963的股利所得全屬海外所得，結合海外所得稅制優惠，收益分配可納入最低稅負制，提供喜歡固定收益的投資人另一個投資且可省稅的管道。

根據中國信託投信官網，00963本次擬配息0.059元，單次配息率0.55%，年化配息率約6.6%，且自今年首次配息以來，年化配息率皆有6%以上，算是相當穩定。擬參與00963本次配息的投資人，可於9月15日前買進，9月16日除息，配息發放日為10月15日。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。