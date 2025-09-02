消息面雜訊不斷 避險黃金白銀ETF漲勢驚人

美國PCE數據未失控，加上美元指數受降息預期引導走弱，黃金、白銀分別站上3,500美元、40美元關卡，帶動國內掛牌期元大S&P黃金（00635U）、期元大S&P黃金正2（00708L）紛紛上漲，期元大道瓊白銀（00738U）持續走揚，2日盤中一度來到34.82元，再改寫上市以來新高。

法人分析，黃金、白銀表現熱，主因來自避險擔憂，包括川普解雇聯準會理事，動搖聯準會獨立性，以及俄烏雖有美國協調停戰，但兩國砲火依然猛烈砲火依然猛烈。此外美國通膨受控，市場預期9月啟動降息，均有利貴金屬表現。

多重利多因素簇擁之下，黃金、白銀價格大幅走揚，白銀率先來到每盎司40美元，現貨白銀勁揚2.5%至40.71美元，亦接近2011年高點44.21美元；國際金價9月1日上漲0.82%至每盎司3476.36美元，一度觸及3489.85美元，逼近4月歷史高點3500.10美元；COMEX期金漲0.84%至3545.8美元，盤中高見3557.1美元。

法人建議，黃金長期由溫和通膨推升價格，若遭遇市場不確定性增加、實質利率下滑情境，更將助長價格表現。目前股市漲多、潛在通膨壓力影響債市評價，加上鮑威爾於全球央行年會明確釋出鴿派立場，黃金有機會成為現階段一枝獨秀資產，白銀也有機會獲帶動跟漲，可積極透過黃金、白銀ETF操作參與。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。