快訊

沖繩最西小島驚見「中央山脈」矗立海上 日網驚呼：台灣比想像還大

京華城辦公展誰拍板？彭振聲作證「柯文哲決行」：但我認為妥當

超越台北？高雄必比登加持「阿英排骨飯」1份175元被喊貴 業者回應了

消息面雜訊不斷 避險黃金白銀ETF漲勢驚人

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

美國PCE數據未失控，加上美元指數受降息預期引導走弱，黃金、白銀分別站上3,500美元、40美元關卡，帶動國內掛牌期元大S&P黃金（00635U）、期元大S&P黃金正2（00708L）紛紛上漲，期元大道瓊白銀（00738U）持續走揚，2日盤中一度來到34.82元，再改寫上市以來新高。

法人分析，黃金、白銀表現熱，主因來自避險擔憂，包括川普解雇聯準會理事，動搖聯準會獨立性，以及俄烏雖有美國協調停戰，但兩國砲火依然猛烈砲火依然猛烈。此外美國通膨受控，市場預期9月啟動降息，均有利貴金屬表現。

多重利多因素簇擁之下，黃金、白銀價格大幅走揚，白銀率先來到每盎司40美元，現貨白銀勁揚2.5%至40.71美元，亦接近2011年高點44.21美元；國際金價9月1日上漲0.82%至每盎司3476.36美元，一度觸及3489.85美元，逼近4月歷史高點3500.10美元；COMEX期金漲0.84%至3545.8美元，盤中高見3557.1美元。

法人建議，黃金長期由溫和通膨推升價格，若遭遇市場不確定性增加、實質利率下滑情境，更將助長價格表現。目前股市漲多、潛在通膨壓力影響債市評價，加上鮑威爾於全球央行年會明確釋出鴿派立場，黃金有機會成為現階段一枝獨秀資產，白銀也有機會獲帶動跟漲，可積極透過黃金、白銀ETF操作參與。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

通膨 美國

延伸閱讀

上合峰會宣言未提俄烏戰爭 烏克蘭：俄外交失敗

白銀價格衝上14年新高

金價挑戰3,500美元新高

台韓雙帥范少勳、李俊昊搶先戴 PIAGET Altiplano超薄表「金」貴迷人

相關新聞

「白癡才會去換00878」三年後含息報酬累積了330萬！小師傅：勸的人說法好像都正確

3年前我買房的時候，有人笑我現在房價這麼高，你一買就會被套牢。 同樣在3年前我把手上的市值型股票全部轉成高股息ETF，又被人酸：白癡才會去換00878 再往前推9年前當我開始兼職跑計程車時

00919股息下修…存股哥「反直覺思維」依舊累積張數：永遠不知持股何時迎來大漲

＊原文發文時間為9月2日 00919公告本季配息0.54，目前股價21.2，年化殖利率預估10.18%，跟兩年前同期差不多，個人認為符合預期，在當前環境下甚至覺得表現中上，我目前持有62張，本季

00919守住10％殖利率！知美：最新0056、00878、00919「月配10萬加薪表」曝光

群益台灣精選高息（00919），配息公布殖利率10.19% 0056、00878、00919，超狂月配10萬加薪表公開(2025年09月00919配息0.54元版本) 2025年9月1日，群益投

千金股買不下手？00905含積三強：台積電、聯發科、鴻海…年初至今漲近9％

進入9月，台股延續高檔震盪格局，昨（1）日加權指數開低走低，盤中一度挫跌超過300點，最低下探至23,885點，儘管尾盤在台積電（2330）力守紅盤的帶動下，指數跌點收斂，終場仍下跌161.37點，收

00878終極對決0050哪個比較強？存股哥：給結論「沒有誰比較強」

關於00878跟0050，這兩者哪個比較好的終極命題，這篇文章就用回測工具來帶大家看一下，使用的網站為YP FINANCE（無業配我自己也有購買部分功能），看看00878跟0050哪個比較強！

00919唯一本季殖利率破2.5%、00918緊追、00878合理範圍...9月除息ETF一次看

9月的除息公告出爐啦！這個月ETF數量真的超爆多，超過50檔即將除息，下午整理到手都沒停過。 先來看上週五公告的00918，預估每單位配發0.52元，單季殖利率約2.31％。 而00919則小勝一籌，預估每單位配發0.54元，由於股價相對較低，單季殖利率約為2.55%，成為本月唯一一檔殖利率突破2.5%的季配ETF。這次比我原先預估的0.45~0.48元還高，接下來就要觀察它的配息來源，是否還有已實現資本利得可支撐。如果下季股價不上來，殖利率可能會回到較低水準，這也是00919接下來必經的課題。 00713則持續調降，這次預估配0.78元，單季殖利率約1.53%，算是合理的範圍。 00915預估配0.29元，單季殖利率約1.3%，同樣落在合理水位。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。