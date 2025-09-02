「白癡才會去換00878」三年後含息報酬累積了330萬！小師傅：勸的人說法好像都正確

3年前我買房的時候，有人笑我

現在房價這麼高，你一買就會被套牢。

同樣在3年前

我把手上的市值型股票全部轉成高股息ETF，又被人酸：白癡才會去換00878

再往前推9年前

當我開始兼職跑計程車時，也有人對我說，你還不如把時間拿去進修，不要只會靠勞力賺錢，這對長期人生是沒有幫助的。

現在回頭看

很多人會認為，你不應該這樣做，這樣做是不對的

他們認為，投資股票的報酬屌打房子，不如把錢丟進股市。

他們認為，買高股息是愚蠢行為，不如追市值型。

他們認為，跑計程車浪費時間，不如專注提升本業。

以上的認為，看起來每一個說法都好像是正確的。但說真的，當時我沒去想那麼多。我只想著，本業收入不高沒關係，下班後我還有時間，就去開計程車。房價雖然很高，但我有剛性需求，所以我遲早還是要買，所以就買了。選擇高股息，是為了減輕未來房貸壓力，還有家裡的日常開銷，就轉換了。

現在至少，目前為止

我沒有因為買高股息而睡公園

也沒有因為買房被套牢

更沒有因為開計程車而被人生拖垮。

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。