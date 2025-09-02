「白癡才會去換00878」三年後含息報酬累積了330萬！小師傅：勸的人說法好像都正確

快訊

小師傅三年前被笑買房、買00878，甚至跑副業開計程車，結果現在房價從一坪45萬漲到60萬，00878累積含息報酬330萬，副業9年也淨賺500萬。當初被酸的選擇，如今成了穩定資產與現金流的關鍵。記者余承翰攝影
小師傅三年前被笑買房、買00878，甚至跑副業開計程車，結果現在房價從一坪45萬漲到60萬，00878累積含息報酬330萬，副業9年也淨賺500萬。當初被酸的選擇，如今成了穩定資產與現金流的關鍵。記者余承翰攝影

3年前我買房的時候，有人笑我
現在房價這麼高，你一買就會被套牢。

同樣在3年前
我把手上的市值型股票全部轉成高股息ETF，又被人酸：白癡才會去換00878

再往前推9年前
當我開始兼職跑計程車時，也有人對我說，你還不如把時間拿去進修，不要只會靠勞力賺錢，這對長期人生是沒有幫助的。

現在回頭看

房子從當時一坪45萬，漲到了55～60萬。

00878高股息，含息報酬累積了330萬。

9年計程車副業，扣掉所有成本，保守估計也淨賺500萬。

很多人會認為，你不應該這樣做，這樣做是不對的

他們認為，投資股票的報酬屌打房子，不如把錢丟進股市。
他們認為，買高股息是愚蠢行為，不如追市值型。
他們認為，跑計程車浪費時間，不如專注提升本業。

以上的認為，看起來每一個說法都好像是正確的。但說真的，當時我沒去想那麼多。我只想著，本業收入不高沒關係，下班後我還有時間，就去開計程車。房價雖然很高，但我有剛性需求，所以我遲早還是要買，所以就買了。選擇高股息，是為了減輕未來房貸壓力，還有家裡的日常開銷，就轉換了。

現在至少，目前為止
我沒有因為買高股息而睡公園
也沒有因為買房被套牢
更沒有因為開計程車而被人生拖垮。

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 房子 高股息 市值型 00878國泰永續高股息

