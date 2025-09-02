聽新聞
0:00 / 0:00
「白癡才會去換00878」三年後含息報酬累積了330萬！小師傅：勸的人說法好像都正確
3年前我買房的時候，有人笑我
現在房價這麼高，你一買就會被套牢。
同樣在3年前
我把手上的市值型股票全部轉成高股息ETF，又被人酸：白癡才會去換00878
再往前推9年前
當我開始兼職跑計程車時，也有人對我說，你還不如把時間拿去進修，不要只會靠勞力賺錢，這對長期人生是沒有幫助的。
現在回頭看
房子從當時一坪45萬，漲到了55～60萬。
00878高股息，含息報酬累積了330萬。
9年計程車副業，扣掉所有成本，保守估計也淨賺500萬。
很多人會認為，你不應該這樣做，這樣做是不對的
他們認為，投資股票的報酬屌打房子，不如把錢丟進股市。
他們認為，買高股息是愚蠢行為，不如追市值型。
他們認為，跑計程車浪費時間，不如專注提升本業。
以上的認為，看起來每一個說法都好像是正確的。但說真的，當時我沒去想那麼多。我只想著，本業收入不高沒關係，下班後我還有時間，就去開計程車。房價雖然很高，但我有剛性需求，所以我遲早還是要買，所以就買了。選擇高股息，是為了減輕未來房貸壓力，還有家裡的日常開銷，就轉換了。
現在至少，目前為止
我沒有因為買高股息而睡公園
也沒有因為買房被套牢
更沒有因為開計程車而被人生拖垮。
◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言