00919股息下修…存股哥「反直覺思維」依舊累積張數：永遠不知持股何時迎來大漲

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
存股哥認為00919配息下修影響不大，反而趁低價積極加碼，強調「存股就是反直覺」，短期波動只是檢視投資策略的時刻。圖／本報資料照片
＊原文發文時間為9月2日

00919公告本季配息0.54，目前股價21.2，年化殖利率預估10.18%，跟兩年前同期差不多，個人認為符合預期，在當前環境下甚至覺得表現中上，我目前持有62張，本季領息$35,100。

加上00713配0.78，我目前持有10張；00929配0.08，我目前持有44張，10月股息金額共$46,420，翻了一下過去的紀錄，其實也比7月少了三千多塊而已，降息的影響對我而言微乎其微。

原因在過去的文章也提過了，配息下降、股價疲弱，依然可以用累積張數的方式提升整體資產總值，維持穩定的現金流，我在這幾個月不斷買進00919，4-8月買了20張，連帶成本均價也快速下降。

春耕、夏耘、秋收、冬藏，我認為現在仍是辛勤「耕耘」的階段，待「收藏」之時就可以享受豐盛的果實。任何標的包括台積電也有不好的時期，但你永遠也不會知道自己手中的持股什麼時候會迎來大漲的時候。

存股之所以難，就難在它相當反直覺，大漲的時候大家都很有信心，股價疲弱、股息下降之時是真正的考驗，其實這一年也可以幫助大家好好檢視自己的投資策略，2023年高股息好的時候，很多人以為存股就是買進持有，然後股價股息一直漲。

事實是存股並不是想像中的那樣，起起伏伏甚至長時間的下跌是家常便飯，如果自己真的不適合這麼反直覺的投資方式，趁著這一年做調整也不是什麼壞事，因為股價下跌把自己搞得更疲累，那其實也沒什麼必要。

至於我，肯定是會繼續存的，因為存股帶給我的好處遠遠超越帳面上漲跌的數字，現在的我已經坐在一間巷子裡的咖啡廳，喝著香醇的手沖曼特寧咖啡邊寫這篇文章，不用煩惱明天還要去職場上班，面對各種妖魔鬼怪，「自由」就是存股給我的最大價值。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

現金流 季配息 台積電 00919群益台灣精選高息ETF基金

