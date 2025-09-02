00919守住10％殖利率！知美：最新0056、00878、00919「月配10萬加薪表」曝光

群益台灣精選高息（00919），配息公布殖利率10.19%

0056、00878、00919，超狂月配10萬加薪表公開

(2025年09月00919配息0.54元版本)

2025年9月1日，群益投信官網公告，00919群益台灣精選高息，預計配發現金股利0.54元，利用公告當天的收盤價格21.20元計算，單季配息率2.55%，年化配息率10.19%。這次00919堅持守住10%殖利率大關，知美只能繼續喊一聲：00919大哥沒有輸！

長期持有，先想清楚自己持有高股息ETF的目的！

身為長期持有高股息ETF的投資人之一，知美認為，大家必須先想清楚，自己為什麼要持有？以及自己的要求是否合理？有些投資人要求，高股息ETF必須年年給出10%以上的高殖利率，並且要年年填息，最好是還要給我更多更多的資本利得，而觀察2023年AI股異軍突起，市場確實可以讓你達成這樣子的目的，但是你必須要知道，沒有一個產業是每一年都在營收大爆發的。所以對於知美來說，持有高股息ETF的合理要求應該是什麼？合理的要求應該是，高股息ETF能夠每年給你4%~6%的市場平均殖利率，並且能夠每年填息，打造足夠的資產現金流就行。

投資主要有兩種獲利模式，一種是資本利得、一種是配息，知美這三年來，持續跟大家分享，自己定期定額市值型、高股息、債券型ETF的過程，你會發現，持有不同類型獲得的報酬率是有高有低，但是你也會發現，知美在定期定額的過程裡面，不會過度在意每一檔ETF的漲跌，因為市場的報酬我們沒有辦法準確預測，我們只能夠決定自己是否要長期持有？產業終究會有輪動，就像2020年疫情出現，讓長天期美債爆發、2023年AI股受惠讓高股息狂漲猛漲，而現在受惠於台積電的全球領先地位，市值型ETF不斷往上漲。我們沒有辦法決定市場的走勢，但是我們可以選擇把本金放在市場裡，長期跟隨市場共同成長，因為實際參與，才有機會幫助自己產生更多的獲利，所以如果不是很缺錢的話，適當地把資金留在市場，適當的配息拿來當作犒賞，不用強迫自己當個試算表，而是當個投資人，才是健康的投資心態、投資方法。

0056、00878、00919 超狂月配10萬加薪表公開！

元大高股息（0056）平均月領1~10萬元配息表

想要月配1萬，年配12萬，需要持有34.643張，總成本120萬0727元 想要月配3萬，年配36萬，需要持有103.927張，總成本360萬2110元 想要月配10萬，年配120萬，需要持有346.421張，總成本1200萬6952元

國泰永續高股息（00878）平均月領1~10萬元配息表

想要月配1萬，年配12萬，需要持有75.000張，總成本151萬3500元 想要月配3萬，年配36萬，需要持有225.000張，總成本454萬0500元 想要月配10萬，年配120萬，需要持有750.000張，總成本1513萬5000元

群益台灣精選高息（00919）平均月領1~10萬元配息表

想要月配1萬，年配12萬，需要持有55.556張，總成本117萬7788元 想要月配3萬，年配36萬，需要持有166.667張，總成本353萬3341元 想要月配10萬，年配120萬，需要持有555.556張，總成本1177萬7788元

0056、00878、00919配息金額，採用最近一季現金股利計算。

