千金股買不下手？00905含積三強：台積電、聯發科、鴻海…年初至今漲近9％
進入9月，台股延續高檔震盪格局，昨（1）日加權指數開低走低，盤中一度挫跌超過300點，最低下探至23,885點，儘管尾盤在台積電（2330）力守紅盤的帶動下，指數跌點收斂，終場仍下跌161.37點，收在24,071.73點，驚險守住24,000點大關，而成交量仍維持在5,090億元的高水位，顯示多空交戰激烈 。
從1日的盤面觀察，電子權值股普遍走弱，鴻海（2317）與聯發科（2454）雙雙收黑，這代表AI相關概念股也面臨回檔壓力。不過，雖然面對2025年接下來的台股走勢，法人認為整體基調仍偏向樂觀。
但也有專家表示，目前台股估值已高，上漲空間可能受限，預估高點約落在26,000點以下。從產業面觀察，2025年台灣整體企業獲利仍將維持雙位數的強勁增長，尤其電子業的獲利增長預估可達26%。這股動能主要來自於AI技術的持續深化與應用的全面擴散。
因此，接下來如AI伺服器、半導體先進製程及光通訊與機器人等相關領域，仍是目前推升台股上攻的主旋律，這也讓大型的科技權值股包括台積電、鴻海、聯發科等與AI相關的龍頭個股持續受到注目。
不過，如台積電、聯發科等個股，股價都上破1000元，成為台股中的「千金股」，因此，如果投資人若看好台灣科技實力與AI長線趨勢的投資人，也可以將目光轉向科技含量高的個股。
市值型ETF誰最強？今年以來「這檔」居冠
|代號
|股票名稱
|9/1收盤價(元)
|今年以來績效(%)
|近3個月績效(%)
|近1個月績效(%)
|00905
|FT臺灣Smart
|14.92
|8.97
|15.78
|4.04
|0052
|富邦科技
|204.25
|7.22
|17.69
|1.95
|006204
|永豐臺灣加權
|122.6
|6.56
|13.68
|1.83
|0057
|富邦摩台
|153.8
|6.62
|15.29
|1.92
|006208
|富邦台50
|121.6
|7.48
|16.3
|1.89
|00692
|富邦公司治理
|47.31
|6.62
|15.05
|2.01
|006203
|元大MSCI台灣
|94.95
|5.98
|14.38
|1.28
|00938
|凱基優選30
|14.91
|4.66
|8.21
|1.54
|00922
|國泰台灣領袖50
|22.35
|5.73
|13.8
|1.87
|00850
|元大臺灣ESG永續
|46.75
|6.58
|14.05
|2.39
資料時間：9/1；資料來源：CMoney
觀察今年以來市值型ETF的績效，如以科技股為重的FT臺灣Smart（00905）或是富邦科技（0052），都受惠AI科技發展而有不錯的報酬率，而0052含積量以約65%最高，不過股價逾200元也讓許多投資人難以下手。但除了0052外，近期含積量約為32％的00905，則因其約15元的親民價格，再加上前三大成分股分別為 台積電、聯發科及鴻海，正好涵蓋AI、半導體與伺服器等領域，與目前主流產業有高股連結，因此在當前的市場環境下，不僅是相對穩健的選擇，更是一個充滿潛力的黃金佈局機會，讓投資人為下一波牛市行情做好準備。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言