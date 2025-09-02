快訊

父親病重離世「老貓1小時後跟著走」 家屬淚崩：牠怕爸1個人路上寂寞

機密資料遭兜售！中科院：疑員工提供特定對象謀利 已送檢偵辦

錢多到用ATM分次存！「小英男孩」遭搜過程曝光 靠M化車抓到滅證關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

千金股買不下手？00905含積三強：台積電、聯發科、鴻海…年初至今漲近9％

聯合新聞網／ 綜合報導
台股延續高檔震盪，加權指數守住2.4萬大關，盤面上AI、半導體、伺服器依舊是主旋律。觀察市值型ETF表現，今年以來由FT臺灣Smart（00905）拔得頭籌，漲幅近9%，成分股涵蓋台積電、聯發科、鴻海，價格約15元相對親民，被視為布局科技趨勢的亮點選擇。中央社
台股延續高檔震盪，加權指數守住2.4萬大關，盤面上AI、半導體、伺服器依舊是主旋律。觀察市值型ETF表現，今年以來由FT臺灣Smart（00905）拔得頭籌，漲幅近9%，成分股涵蓋台積電、聯發科、鴻海，價格約15元相對親民，被視為布局科技趨勢的亮點選擇。中央社

進入9月，台股延續高檔震盪格局，昨（1）日加權指數開低走低，盤中一度挫跌超過300點，最低下探至23,885點，儘管尾盤在台積電（2330）力守紅盤的帶動下，指數跌點收斂，終場仍下跌161.37點，收在24,071.73點，驚險守住24,000點大關，而成交量仍維持在5,090億元的高水位，顯示多空交戰激烈 。

從1日的盤面觀察，電子權值股普遍走弱，鴻海（2317）與聯發科（2454）雙雙收黑，這代表AI相關概念股也面臨回檔壓力。不過，雖然面對2025年接下來的台股走勢，法人認為整體基調仍偏向樂觀。

但也有專家表示，目前台股估值已高，上漲空間可能受限，預估高點約落在26,000點以下。從產業面觀察，2025年台灣整體企業獲利仍將維持雙位數的強勁增長，尤其電子業的獲利增長預估可達26%。這股動能主要來自於AI技術的持續深化與應用的全面擴散。

因此，接下來如AI伺服器、半導體先進製程及光通訊與機器人等相關領域，仍是目前推升台股上攻的主旋律，這也讓大型的科技權值股包括台積電、鴻海、聯發科等與AI相關的龍頭個股持續受到注目。

不過，如台積電、聯發科等個股，股價都上破1000元，成為台股中的「千金股」，因此，如果投資人若看好台灣科技實力與AI長線趨勢的投資人，也可以將目光轉向科技含量高的個股。

市值型ETF誰最強？今年以來「這檔」居冠

代號股票名稱9/1收盤價(元)今年以來績效(%)近3個月績效(%)近1個月績效(%)
00905FT臺灣Smart14.928.9715.784.04
0052富邦科技204.257.2217.691.95
006204永豐臺灣加權122.66.5613.681.83
0057富邦摩台153.86.6215.291.92
006208富邦台50121.67.4816.31.89
00692富邦公司治理47.316.6215.052.01
006203元大MSCI台灣94.955.9814.381.28
00938凱基優選3014.914.668.211.54
00922國泰台灣領袖5022.355.7313.81.87
00850元大臺灣ESG永續46.756.5814.052.39

資料時間：9/1；資料來源：CMoney

觀察今年以來市值型ETF的績效，如以科技股為重的FT臺灣Smart（00905）或是富邦科技（0052），都受惠AI科技發展而有不錯的報酬率，而0052含積量以約65%最高，不過股價逾200元也讓許多投資人難以下手。但除了0052外，近期含積量約為32％的00905，則因其約15元的親民價格，再加上前三大成分股分別為 台積電、聯發科及鴻海，正好涵蓋AI、半導體與伺服器等領域，與目前主流產業有高股連結，因此在當前的市場環境下，不僅是相對穩健的選擇，更是一個充滿潛力的黃金佈局機會，讓投資人為下一波牛市行情做好準備。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台積電 科技股 成分股 00905FT臺灣Smart

延伸閱讀

00919全年配息率還是高於10％！小車：若續配0.72…漫漫填息路恐會很艱辛

00919唯一本季殖利率破2.5%、00918緊追、00878合理範圍...9月除息ETF一次看

00919持有182張…預估本季可領9萬8千多股息！阿愷：我最低標準是平均6％

00878終極對決00500哪個比較強？存股哥：給結論「沒有誰比較強」

相關新聞

00919守住10％殖利率！知美：最新0056、00878、00919「月配10萬加薪表」曝光

群益台灣精選高息（00919），配息公布殖利率10.19% 0056、00878、00919，超狂月配10萬加薪表公開(2025年09月00919配息0.54元版本) 2025年9月1日，群益投

千金股買不下手？00905含積三強：台積電、聯發科、鴻海…年初至今漲近9％

進入9月，台股延續高檔震盪格局，昨（1）日加權指數開低走低，盤中一度挫跌超過300點，最低下探至23,885點，儘管尾盤在台積電（2330）力守紅盤的帶動下，指數跌點收斂，終場仍下跌161.37點，收

00878終極對決00500哪個比較強？存股哥：給結論「沒有誰比較強」

關於00878跟0050，這兩者哪個比較好的終極命題，這篇文章就用回測工具來帶大家看一下，使用的網站為YP FINANCE（無業配我自己也有購買部分功能），看看00878跟0050哪個比較強！

00919唯一本季殖利率破2.5%、00918緊追、00878合理範圍...9月除息ETF一次看

9月的除息公告出爐啦！這個月ETF數量真的超爆多，超過50檔即將除息，下午整理到手都沒停過。 先來看上週五公告的00918，預估每單位配發0.52元，單季殖利率約2.31％。 而00919則小勝一籌，預估每單位配發0.54元，由於股價相對較低，單季殖利率約為2.55%，成為本月唯一一檔殖利率突破2.5%的季配ETF。這次比我原先預估的0.45~0.48元還高，接下來就要觀察它的配息來源，是否還有已實現資本利得可支撐。如果下季股價不上來，殖利率可能會回到較低水準，這也是00919接下來必經的課題。 00713則持續調降，這次預估配0.78元，單季殖利率約1.53%，算是合理的範圍。 00915預估配0.29元，單季殖利率約1.3%，同樣落在合理水位。

00919持有182張…預估本季可領9萬8千多股息！阿愷：我最低標準是平均6％

00919 Q3配息出爐！配0.54元 雖然這次配息有小幅調降，但對我來說仍在可接受範圍內，恭喜持有00919的朋朋們！ 這季投信公布配息： 每股配息：0.54元每張約領：540

00919全年配息率還是高於10％！小車：若續配0.72…漫漫填息路恐會很艱辛

00919配0.54元（2025年Q3) 09/16除息，10/15發錢。Q1配0.72元，Q2 配0.72元，Q3配0.54元，若Q4同樣配0.54元，粗估全年配2.52元。 今日收盤價為21.

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。