千金股買不下手？00905含積三強：台積電、聯發科、鴻海…年初至今漲近9％

進入9月，台股延續高檔震盪格局，昨（1）日加權指數開低走低，盤中一度挫跌超過300點，最低下探至23,885點，儘管尾盤在台積電（2330）力守紅盤的帶動下，指數跌點收斂，終場仍下跌161.37點，收在24,071.73點，驚險守住24,000點大關，而成交量仍維持在5,090億元的高水位，顯示多空交戰激烈 。

從1日的盤面觀察，電子權值股普遍走弱，鴻海（2317）與聯發科（2454）雙雙收黑，這代表AI相關概念股也面臨回檔壓力。不過，雖然面對2025年接下來的台股走勢，法人認為整體基調仍偏向樂觀。

但也有專家表示，目前台股估值已高，上漲空間可能受限，預估高點約落在26,000點以下。從產業面觀察，2025年台灣整體企業獲利仍將維持雙位數的強勁增長，尤其電子業的獲利增長預估可達26%。這股動能主要來自於AI技術的持續深化與應用的全面擴散。

因此，接下來如AI伺服器、半導體先進製程及光通訊與機器人等相關領域，仍是目前推升台股上攻的主旋律，這也讓大型的科技權值股包括台積電、鴻海、聯發科等與AI相關的龍頭個股持續受到注目。

不過，如台積電、聯發科等個股，股價都上破1000元，成為台股中的「千金股」，因此，如果投資人若看好台灣科技實力與AI長線趨勢的投資人，也可以將目光轉向科技含量高的個股。

市值型ETF誰最強？今年以來「這檔」居冠

代號 股票名稱 9/1收盤價(元) 今年以來績效(%) 近3個月績效(%) 近1個月績效(%) 00905 FT臺灣Smart 14.92 8.97 15.78 4.04 0052 富邦科技 204.25 7.22 17.69 1.95 006204 永豐臺灣加權 122.6 6.56 13.68 1.83 0057 富邦摩台 153.8 6.62 15.29 1.92 006208 富邦台50 121.6 7.48 16.3 1.89 00692 富邦公司治理 47.31 6.62 15.05 2.01 006203 元大MSCI台灣 94.95 5.98 14.38 1.28 00938 凱基優選30 14.91 4.66 8.21 1.54 00922 國泰台灣領袖50 22.35 5.73 13.8 1.87 00850 元大臺灣ESG永續 46.75 6.58 14.05 2.39

資料時間：9/1；資料來源： CMoney

觀察今年以來市值型ETF的績效，如以科技股為重的FT臺灣Smart（00905）或是富邦科技（0052），都受惠AI科技發展而有不錯的報酬率，而0052含積量以約65%最高，不過股價逾200元也讓許多投資人難以下手。但除了0052外，近期含積量約為32％的00905，則因其約15元的親民價格，再加上前三大成分股分別為 台積電、聯發科及鴻海，正好涵蓋AI、半導體與伺服器等領域，與目前主流產業有高股連結，因此在當前的市場環境下，不僅是相對穩健的選擇，更是一個充滿潛力的黃金佈局機會，讓投資人為下一波牛市行情做好準備。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。