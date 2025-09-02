快訊

父親病重離世「老貓1小時後跟著走」 家屬淚崩：牠怕爸1個人路上寂寞

機密資料遭兜售！中科院：疑員工提供特定對象謀利 已送檢偵辦

錢多到用ATM分次存！「小英男孩」遭搜過程曝光 靠M化車抓到滅證關鍵

00919唯一本季殖利率破2.5%、00918緊追、00878合理範圍...9月除息ETF一次看

聯合新聞網／ 要不要來點稀飯套餐
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

9月的除息公告出爐啦！這個月ETF數量真的超爆多，超過50檔即將除息，下午整理到手都沒停過。

先來看上週五公告的00918，預估每單位配發0.52元，單季殖利率約2.31％。

而00919則小勝一籌，預估每單位配發0.54元，由於股價相對較低，單季殖利率約為2.55%，成為本月唯一一檔殖利率突破2.5%的季配ETF。這次比我原先預估的0.45~0.48元還高，接下來就要觀察它的配息來源，是否還有已實現資本利得可支撐。如果下季股價不上來，殖利率可能會回到較低水準，這也是00919接下來必經的課題。

00713則持續調降，這次預估配0.78元，單季殖利率約1.53%，算是合理的範圍。

00915預估配0.29元，單季殖利率約1.3%，同樣落在合理水位。

我並不是說高配息不好，而是要提醒：從成分股的角度來看，ETF年化殖利率維持在4~6%才比較合理。若殖利率明顯超過，多半是依靠資本利得，或是把未來股利提前配發。尤其近期季配息ETF股價走勢有些挑戰，資本利得空間縮小，回歸合理水準只是時間問題。

不過，本月也有幾檔ETF調高配息：00934從0.077元提升至0.088元，00936從0.04元提升到0.055元。

這兩檔幾乎100%靠股利所得配發，年化殖利率高不多5~6%，沒有太多資本利得配發，就是差不多這樣。季配息不等於股價一定比較會漲，如果股價漲不起來，就只是「下一個月配ETF」。

另外，00935從0.6元調高至0.75元；還有兩檔首配ETF也可以留意：009802預估配0.106元，009803預估配0.1904元。不過這幾檔都不是高息概念ETF，我推測主要還是靠資本利得來支撐。

兆豐投信的 ETF 還未公告，我之後會再補上更新。月中我也會整理各檔 ETF 的實際配發金額與預估股利組成，方便大家計算手上持有的張數是否需要課徵補充保費。

◎本文內容已獲 要不要來點稀飯套餐 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

股利 除息 配息 季配息 資本利得 00878國泰永續高股息 00918大華優利高填息30 ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金

相關新聞

00919守住10％殖利率！知美：最新0056、00878、00919「月配10萬加薪表」曝光

群益台灣精選高息（00919），配息公布殖利率10.19% 0056、00878、00919，超狂月配10萬加薪表公開(2025年09月00919配息0.54元版本) 2025年9月1日，群益投

千金股買不下手？00905含積三強：台積電、聯發科、鴻海…年初至今漲近9％

進入9月，台股延續高檔震盪格局，昨（1）日加權指數開低走低，盤中一度挫跌超過300點，最低下探至23,885點，儘管尾盤在台積電（2330）力守紅盤的帶動下，指數跌點收斂，終場仍下跌161.37點，收

00878終極對決00500哪個比較強？存股哥：給結論「沒有誰比較強」

關於00878跟0050，這兩者哪個比較好的終極命題，這篇文章就用回測工具來帶大家看一下，使用的網站為YP FINANCE（無業配我自己也有購買部分功能），看看00878跟0050哪個比較強！

00919唯一本季殖利率破2.5%、00918緊追、00878合理範圍...9月除息ETF一次看

9月的除息公告出爐啦！這個月ETF數量真的超爆多，超過50檔即將除息，下午整理到手都沒停過。 先來看上週五公告的00918，預估每單位配發0.52元，單季殖利率約2.31％。 而00919則小勝一籌，預估每單位配發0.54元，由於股價相對較低，單季殖利率約為2.55%，成為本月唯一一檔殖利率突破2.5%的季配ETF。這次比我原先預估的0.45~0.48元還高，接下來就要觀察它的配息來源，是否還有已實現資本利得可支撐。如果下季股價不上來，殖利率可能會回到較低水準，這也是00919接下來必經的課題。 00713則持續調降，這次預估配0.78元，單季殖利率約1.53%，算是合理的範圍。 00915預估配0.29元，單季殖利率約1.3%，同樣落在合理水位。

00919持有182張…預估本季可領9萬8千多股息！阿愷：我最低標準是平均6％

00919 Q3配息出爐！配0.54元 雖然這次配息有小幅調降，但對我來說仍在可接受範圍內，恭喜持有00919的朋朋們！ 這季投信公布配息： 每股配息：0.54元每張約領：540

00919全年配息率還是高於10％！小車：若續配0.72…漫漫填息路恐會很艱辛

00919配0.54元（2025年Q3) 09/16除息，10/15發錢。Q1配0.72元，Q2 配0.72元，Q3配0.54元，若Q4同樣配0.54元，粗估全年配2.52元。 今日收盤價為21.

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。