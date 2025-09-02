00919唯一本季殖利率破2.5%、00918緊追、00878合理範圍...9月除息ETF一次看

9月的除息公告出爐啦！這個月ETF數量真的超爆多，超過50檔即將除息，下午整理到手都沒停過。

先來看上週五公告的00918，預估每單位配發0.52元，單季殖利率約2.31％。

而00919則小勝一籌，預估每單位配發0.54元，由於股價相對較低，單季殖利率約為2.55%，成為本月唯一一檔殖利率突破2.5%的季配ETF。這次比我原先預估的0.45~0.48元還高，接下來就要觀察它的配息來源，是否還有已實現資本利得可支撐。如果下季股價不上來，殖利率可能會回到較低水準，這也是00919接下來必經的課題。

00713則持續調降，這次預估配0.78元，單季殖利率約1.53%，算是合理的範圍。

00915預估配0.29元，單季殖利率約1.3%，同樣落在合理水位。

我並不是說高配息不好，而是要提醒：從成分股的角度來看，ETF年化殖利率維持在4~6%才比較合理。若殖利率明顯超過，多半是依靠資本利得，或是把未來股利提前配發。尤其近期季配息ETF股價走勢有些挑戰，資本利得空間縮小，回歸合理水準只是時間問題。

不過，本月也有幾檔ETF調高配息：00934從0.077元提升至0.088元，00936從0.04元提升到0.055元。

這兩檔幾乎100%靠股利所得配發，年化殖利率高不多5~6%，沒有太多資本利得配發，就是差不多這樣。季配息不等於股價一定比較會漲，如果股價漲不起來，就只是「下一個月配ETF」。

另外，00935從0.6元調高至0.75元；還有兩檔首配ETF也可以留意：009802預估配0.106元，009803預估配0.1904元。不過這幾檔都不是高息概念ETF，我推測主要還是靠資本利得來支撐。

兆豐投信的 ETF 還未公告，我之後會再補上更新。月中我也會整理各檔 ETF 的實際配發金額與預估股利組成，方便大家計算手上持有的張數是否需要課徵補充保費。

◎本文內容已獲 要不要來點稀飯套餐 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。