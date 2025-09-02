00878終極對決00500哪個比較強？存股哥：給結論「沒有誰比較強」

關於00878跟0050，這兩者哪個比較好的終極命題，這篇文章就用回測工具來帶大家看一下，使用的網站為YP FINANCE（無業配我自己也有購買部分功能），看看00878跟0050哪個比較強！

我先直接講自己的結論吧，沒有誰比較強，應該是要把對的工具放在對的目標上，了解自己的投資屬性再去挑選適合的工具，無論如何最重要的依然是長期持有、股息再投入，這絕對是讓你勝率提升的大絕招。

以下內文可以搭配圖片數據觀看：

設定條件

以00878自2020/7/20上市以來做對比，兩者都先以單筆一萬元起手，每個月搭配定期定額一萬，並且股息全數再投入，這樣的條件應該大多數的人都可以做到，兩者對比區間一致、投入金額一致，應該比較有參考性。

年化報酬率、總報酬率

很明顯0050都高過00878，00878成立迄今也已五年，經歷過至少一次多空循環，數據應該蠻有參考性，長期報酬率來說市值型高過高股息絕對沒有問題，這點大家在投資前應該都已經知道並且能接受的事，否則你也不會接受高股息報酬率較差的事實。

期間獲利、複利終值

報酬率連帶最終獲利金額，以同樣條件下0050最終獲利金額高過00878約20萬元，雖然如此00878年化報酬率依然有12.65%，對比0050的19.78%好像落後很多，但年化報酬率12.65%這個數字拿去跟大多數個股或是個人的獲利率對比，也已經相當優秀了。

定期定額+股息再投入的威力

從回測數據來看，不管是00878或是0050，期間都有不錯的報酬率，這也更加突顯長期持有及紀律投資的重要性。如果個人報酬率分別輸給總報酬38.81%跟66.33%，那就代表人為因素的影響高過標的本身。

我的00878也拿不到這麼高的報酬率，因為我自己買的很隨性，也很常單筆大量投入，沒有用定期定額的方式買進，但也沒關係，還是可以拉長持有時間去淡化個人報酬率偏低的影響。

年化波動率

前面講了那麼多00878輸給0050的數據，00878還是有優於0050的數據，那就是年化波動率，意思是每年平均波動的百分比，00878是正負12.46%、0050是正負18.39%

很明顯可以看到0050的波動高於00878，雖然可能拿到更多的報酬，但也意味著必須承擔更多的下跌風險。

所以之後有人說00878也沒有比較抗跌，我認為只對了一半，遇到股災大家一起跌，但00878對比0050的防禦力確實稍高一些。

夏普值

00878是0.94、0050是1.02，夏普值代表每單位可以換回多少報酬，從年化波動率來看，波動較低的00878換回的報酬較少；波動較高的0050換回的報酬較多，這很直覺應該可以理解。

也就是說如果你追求超額報酬並且願意接受比較高的波動及風險，那你肯定要選0050；如果你是領息取向，偏好每季都有現金流，那你應該要選00878。

總結以上回測數據，應該可以幫助你更加明白自己的投資屬性，我常常收到某某高股息怎麼都沒漲這樣的訊息，我都在想高股息問世也有段時間了，它們的屬性不是應該在投資前就知道了嗎？

你既要穩定配息又要超額報酬，每年還要給你季配現金流，目前根本沒有這樣的東西讓你買，如果你要更多的資本利得，那會不會一開始就跑錯賽道、搞錯自己的投資方向了呢？

高股息沒有比較差，市值型也沒有比較好，關鍵還是在於你選擇的工具能不能為你帶來心中的理想生活，如果答案是肯定的，那這個工具對你而言就是最強的工具。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。