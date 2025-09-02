快訊

00919持有182張…預估本季可領9萬8千多股息！阿愷：我最低標準是平均6％

聯合新聞網／ 阿愷存股
00919公布Q3配息0.54元，9/16除息、10/15發放，以收盤價21.2元估算，年化殖利率仍近10%。中央社
00919公布Q3配息0.54元，9/16除息、10/15發放，以收盤價21.2元估算，年化殖利率仍近10%。中央社

00919 Q3配息出爐！配0.54元

雖然這次配息有小幅調降，但對我來說仍在可接受範圍內，恭喜持有00919的朋朋們！

這季投信公布配息：

每股配息：0.54元
每張約領：540元
除息日：9/16（最終買進日：9/15）
9/1 收盤價：21.2元

預估年化配息率約10%

阿愷現況目前持有182張00919，預估本季可領約98,280元股息。

我對高股息ETF的最低標準是平均6%，這個水準我完全能接受。

更重要的是，我選擇 增加持股張數、累積本金，而不是追逐短期10%高殖利率。

舉個簡單的對比

如果資產規模1000萬，以6%殖利率計算，年現金流就是60萬
如果只有50萬本金，就算殖利率高達10%，一年也僅5萬

因此，長期來看，我更重視的是累積本金與持股數量，而不是短期追逐高殖利率。

你在存股時，更看重股息殖利率還是累積張數與本金？

很多人投資高股息ETF，卻還是習慣用「市值型ETF」的角度來看。

但其實兩者的邏輯完全不同。

市值型ETF（如大盤型）：核心是追求市場成長，靠長期股價上漲帶來資產增值。

高股息ETF：重點放在配息與現金流，透過定期領息來感受資金回流。

如果用市值型看待高股息，容易陷入：只關注短期漲跌、配息高低，而忽略了它設計的核心價值。

◎本文內容已獲 阿愷存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

