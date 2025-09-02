00919持有182張…預估本季可領9萬8千多股息！阿愷：我最低標準是平均6％
00919 Q3配息出爐！配0.54元
雖然這次配息有小幅調降，但對我來說仍在可接受範圍內，恭喜持有00919的朋朋們！
這季投信公布配息：
每股配息：0.54元
每張約領：540元
除息日：9/16（最終買進日：9/15）
9/1 收盤價：21.2元
預估年化配息率約10%
阿愷現況目前持有182張00919，預估本季可領約98,280元股息。
我對高股息ETF的最低標準是平均6%，這個水準我完全能接受。
更重要的是，我選擇 增加持股張數、累積本金，而不是追逐短期10%高殖利率。
舉個簡單的對比
如果資產規模1000萬，以6%殖利率計算，年現金流就是60萬
如果只有50萬本金，就算殖利率高達10%，一年也僅5萬
因此，長期來看，我更重視的是累積本金與持股數量，而不是短期追逐高殖利率。
你在存股時，更看重股息殖利率還是累積張數與本金？
很多人投資高股息ETF，卻還是習慣用「市值型ETF」的角度來看。
但其實兩者的邏輯完全不同。
市值型ETF（如大盤型）：核心是追求市場成長，靠長期股價上漲帶來資產增值。
高股息ETF：重點放在配息與現金流，透過定期領息來感受資金回流。
如果用市值型看待高股息，容易陷入：只關注短期漲跌、配息高低，而忽略了它設計的核心價值。
◎本文內容已獲 阿愷存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言