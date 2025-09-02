第一金ETF 00981B月配息公告出爐 把握9月17日前買進

第一金優選非投債ETF(00981B)最新月配息資訊公告出爐，投資人宜把握9月17日前買進且持有，即刻參與第一金優選非投債ETF月配息，這次配息發放日訂於10月15日，第一金優選非投債ETF提供每月收益分配及收益平準金機制。

聯準會主席鮑爾在Jackson Hole全球央行年會釋出鴿音，市場期待聯準會開啟降息燈號，鮑爾高度關注就業市場下行風險，提高對通膨容忍度等，這些訊息被視為聯準會政策可能進行調整，10年期美債殖利率同步下降，第一金優選非投債ETF經理王心妤指出，市場對降息預期升溫，若就業數據未見大幅的成長，9月可望重啟降息，今年底前預估有2碼降息空間，明年還有望進一步的降息，一旦啟動降息將有利於信用資產的後市表現。

王心妤說明，市場利率走低，將有助於原先票面利率較高的債券，如非投資等級債投資吸引力進一步攀升，吸引資金進駐推升債券價格表現，預期接下來聯準會是預防式降息節奏，並非經濟進入衰退期，整體企業獲利仍維持成長，在降息之後，更有助企業借貸成本下降，強化財務體質，將是美債更好的入手機會。

9月第一金優選非投債ETF(00981B) 最新配息作業時程已公告，詳見第一金投信官網資訊，網址：https://www.fsitc.com.tw/，本月除息訂在9月18日，投資人宜把握9月17日前買進或持有，即可享有月配息權益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。