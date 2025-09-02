快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
9月第一金優選非投債ETF(00981B)配息時間表(資料來源：第一金投信官網)
第一金優選非投債ETF(00981B)最新月配息資訊公告出爐，投資人宜把握9月17日前買進且持有，即刻參與第一金優選非投債ETF月配息，這次配息發放日訂於10月15日，第一金優選非投債ETF提供每月收益分配及收益平準金機制。

聯準會主席鮑爾在Jackson Hole全球央行年會釋出鴿音，市場期待聯準會開啟降息燈號，鮑爾高度關注就業市場下行風險，提高對通膨容忍度等，這些訊息被視為聯準會政策可能進行調整，10年期美債殖利率同步下降，第一金優選非投債ETF經理王心妤指出，市場對降息預期升溫，若就業數據未見大幅的成長，9月可望重啟降息，今年底前預估有2碼降息空間，明年還有望進一步的降息，一旦啟動降息將有利於信用資產的後市表現。

王心妤說明，市場利率走低，將有助於原先票面利率較高的債券，如非投資等級債投資吸引力進一步攀升，吸引資金進駐推升債券價格表現，預期接下來聯準會是預防式降息節奏，並非經濟進入衰退期，整體企業獲利仍維持成長，在降息之後，更有助企業借貸成本下降，強化財務體質，將是美債更好的入手機會。

9月第一金優選非投債ETF(00981B) 最新配息作業時程已公告，詳見第一金投信官網資訊，網址：https://www.fsitc.com.tw/，本月除息訂在9月18日，投資人宜把握9月17日前買進或持有，即可享有月配息權益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

降息 月配息 第一金

相關新聞

00919全年配息率還是高於10％！小車：若續配0.72…漫漫填息路恐會很艱辛

00919配0.54元（2025年Q3) 09/16除息，10/15發錢。Q1配0.72元，Q2 配0.72元，Q3配0.54元，若Q4同樣配0.54元，粗估全年配2.52元。 今日收盤價為21.

00919配息下修到0.54元！棒棒：投信揭原因「資本利得不理想」

眾所矚目 00919果然調降配息 00919第三季配息由0.72元降至0.54元，回到首次配息水準，但年化配息率仍維持在 10.19%。把前二季的1.44元累加，共配出1.98元，回推9/1收盤

00713配息再縮至0.78元⋯股民嘆：貼息整年！網勸換0050市值型

元大台灣高息低波（00713）於9/1公告每股配0.78元、9/19除息、10/15入帳，引發PTT討論。有網友試算年化分配率約6.1%，無奈問「還有人在存嗎？蜈蚣教站出來」。貼文底下輿情兩極，一派痛批「縮水成這樣」、「配多配少都不填息」，另一派則認為5～6%屬合理區間，00713主打低波動，本就難以「又高配又強漲」。

台股ETF受益人終止創高 這八檔逆勢創高

台股上周盤中再度攻上新高，不過台股ETF受益人數在終止續兩周飆新高，上周微幅減少。根據集保戶股權分散8月29日最新統計資...

第一金ETF 00981B月配息公告出爐 把握9月17日前買進

第一金優選非投債ETF(00981B)最新月配息資訊公告出爐，投資人宜把握9月17日前買進且持有，即刻參與第一金優選非投...

00919季配息率2.5% 年化仍達10% 吸引市場關注

新一波ETF除息潮來臨，昨（1）日多達18檔台股ETF公告配息金額，其中，最具指標的是高股息ETF三本柱之一的群益台灣精...

