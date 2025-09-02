00919全年配息率還是高於10％！小車：若續配0.72…漫漫填息路恐會很艱辛

00919配0.54元（2025年Q3)

09/16除息，10/15發錢。

Q1配0.72元，Q2 配0.72元，Q3配0.54元，若Q4同樣配0.54元，粗估全年配2.52元。

今日收盤價為21.2元，年殖利率2.52÷21.2 ×100% ≒11.89%

由於00919價格下修，資本利得縮水導致配息變少，不過全年配息率還是高於10%，表現已然不俗。若仍維持配0.72元，漫漫填息之路恐會走得很艱辛，買在高點的投資者（包括我）解套也會更遙遙無期。

配息水庫尚算無虞

查詢00919最新9月1日收益平準金（現金股利、利息收入、收益平準金）剩1.49元，資本損益平準金（包括已實現與未實現資本的損益）剩4.68元，合計6.17元。扣除本次配息0.54元，還剩5.63元。

但這5.63元並非完全可配發的金額，其中包含了「未實現獲利」，若未來再遇價格下跌，可配金額會持續被壓縮。

豐收就大肆歡慶，歉收就咬牙度小月，配息沒有天天在過年的，領息標的5%以上都算是合理的範圍。

◎本文內容已獲 小車 x 存股實驗 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。