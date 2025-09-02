快訊

爆中科院拿機密資訊兜售要錢 黃國昌：涉整串軍事採購弊案

解聘爭議／不滿被台大解聘 法律教授與校方纏訟10年

蘋果續推運動耳機！全新Beats Powerbeats Fit今秋登場 橘色外觀超亮眼

聽新聞
0:00 / 0:00

00919全年配息率還是高於10％！小車：若續配0.72…漫漫填息路恐會很艱辛

聯合新聞網／ 小車 x 存股實驗
00919第三季配息0.54元，09/16除息、10/15發放。雖打破連兩季0.72元紀錄，但以收盤價21.2元估算，全年殖利率仍約11.89%。收益平準金加總還有5.63元，配息水庫短期無虞。中央社
00919第三季配息0.54元，09/16除息、10/15發放。雖打破連兩季0.72元紀錄，但以收盤價21.2元估算，全年殖利率仍約11.89%。收益平準金加總還有5.63元，配息水庫短期無虞。中央社

00919配0.54元（2025年Q3)

09/16除息，10/15發錢。
Q1配0.72元，Q2 配0.72元，Q3配0.54元，若Q4同樣配0.54元，粗估全年配2.52元。

今日收盤價為21.2元，年殖利率2.52÷21.2 ×100% ≒11.89%

由於00919價格下修，資本利得縮水導致配息變少，不過全年配息率還是高於10%，表現已然不俗。若仍維持配0.72元，漫漫填息之路恐會走得很艱辛，買在高點的投資者（包括我）解套也會更遙遙無期。

配息水庫尚算無虞

查詢00919最新9月1日收益平準金（現金股利、利息收入、收益平準金）剩1.49元，資本損益平準金（包括已實現與未實現資本的損益）剩4.68元，合計6.17元。扣除本次配息0.54元，還剩5.63元。

但這5.63元並非完全可配發的金額，其中包含了「未實現獲利」，若未來再遇價格下跌，可配金額會持續被壓縮。

豐收就大肆歡慶，歉收就咬牙度小月，配息沒有天天在過年的，領息標的5%以上都算是合理的範圍。

◎本文內容已獲 小車 x 存股實驗 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

季配息 00919群益台灣精選高息ETF基金

延伸閱讀

00919打破「連續四次0.72元」…調降至0.54！年化殖利率10.19％

退稅還是抵稅？0050與006208…投資人報稅關鍵不同！

第一金發股息6萬3＋配股1680股！存股哥：再投入00919、00929壓低均價

00919配息下修到0.54元！棒棒：投信揭原因「資本利得不理想」

相關新聞

00919全年配息率還是高於10％！小車：若續配0.72…漫漫填息路恐會很艱辛

00919配0.54元（2025年Q3) 09/16除息，10/15發錢。Q1配0.72元，Q2 配0.72元，Q3配0.54元，若Q4同樣配0.54元，粗估全年配2.52元。 今日收盤價為21.

00919配息下修到0.54元！棒棒：投信揭原因「資本利得不理想」

眾所矚目 00919果然調降配息 00919第三季配息由0.72元降至0.54元，回到首次配息水準，但年化配息率仍維持在 10.19%。把前二季的1.44元累加，共配出1.98元，回推9/1收盤

00713配息再縮至0.78元⋯股民嘆：貼息整年！網勸換0050市值型

元大台灣高息低波（00713）於9/1公告每股配0.78元、9/19除息、10/15入帳，引發PTT討論。有網友試算年化分配率約6.1%，無奈問「還有人在存嗎？蜈蚣教站出來」。貼文底下輿情兩極，一派痛批「縮水成這樣」、「配多配少都不填息」，另一派則認為5～6%屬合理區間，00713主打低波動，本就難以「又高配又強漲」。

台股ETF受益人終止創高 這八檔逆勢創高

台股上周盤中再度攻上新高，不過台股ETF受益人數在終止續兩周飆新高，上周微幅減少。根據集保戶股權分散8月29日最新統計資...

第一金ETF 00981B月配息公告出爐 把握9月17日前買進

第一金優選非投債ETF(00981B)最新月配息資訊公告出爐，投資人宜把握9月17日前買進且持有，即刻參與第一金優選非投...

00919季配息率2.5% 年化仍達10% 吸引市場關注

新一波ETF除息潮來臨，昨（1）日多達18檔台股ETF公告配息金額，其中，最具指標的是高股息ETF三本柱之一的群益台灣精...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。