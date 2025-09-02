快訊

流行彩妝隱藏危機？醫示警：過早化妝恐帶給皮膚一輩子傷害

熱帶擾動成颱機率提高到6成 吳德榮：午後雷雨範圍擴大防冰雹

MLB／強！鄧愷威5.1局狂飆8K雙締生涯新高 霸氣入手第2勝

00919配息下修到0.54元！棒棒：投信揭原因「資本利得不理想」

聯合新聞網／ 棒棒的理財失控週記
00919第三季配息0.54元，結束連續0.72元紀錄，回到首次配息水準。以收盤價21.2元估算，年化殖利率仍逾10%，前三季累積殖利率達9.3%。中央社
00919第三季配息0.54元，結束連續0.72元紀錄，回到首次配息水準。以收盤價21.2元估算，年化殖利率仍逾10%，前三季累積殖利率達9.3%。中央社

眾所矚目 00919果然調降配息

00919第三季配息由0.72元降至0.54元，回到首次配息水準，但年化配息率仍維持在 10.19%。把前二季的1.44元累加，共配出1.98元，回推9/1收盤價21.2元換算，前三季累積殖利率足足有9.3%。

這次配息調降在意料之中，就算連續兩季都配出0元，殖利率還有6.8%。投信表示此次調降主因是「資本利得」不盡理想，與近期金管會的收益平準金指引無關。

不過，0.54元的數字實在很巧妙，剛好是上市後首次配息的金額，或許有精心設計過，把這數字當作是一個最低門檻，不然公布的數字若比這個還低的話，可能會步入00915股民輿論大譟的後塵。

我有把過去每季配息的金額與除息前的股價分布整理出來，你就可以發現目前的價位是相互應的，畢竟今年的績效不好，沒有資本利得的助攻，配高息也很奇怪。

◎本文內容已獲 棒棒的理財失控週記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

季配息 00919群益台灣精選高息ETF基金

延伸閱讀

00919打破「連續四次0.72元」…調降至0.54！年化殖利率10.19％

00713配息再縮至0.78元⋯股民嘆：貼息整年！網勸換0050市值型

退稅還是抵稅？0050與006208…投資人報稅關鍵不同！

第一金發股息6萬3＋配股1680股！存股哥：再投入00919、00929壓低均價

相關新聞

00919配息下修到0.54元！棒棒：投信揭原因「資本利得不理想」

眾所矚目 00919果然調降配息 00919第三季配息由0.72元降至0.54元，回到首次配息水準，但年化配息率仍維持在 10.19%。把前二季的1.44元累加，共配出1.98元，回推9/1收盤

00713配息再縮至0.78元⋯股民嘆：貼息整年！網勸換0050市值型

元大台灣高息低波（00713）於9/1公告每股配0.78元、9/19除息、10/15入帳，引發PTT討論。有網友試算年化分配率約6.1%，無奈問「還有人在存嗎？蜈蚣教站出來」。貼文底下輿情兩極，一派痛批「縮水成這樣」、「配多配少都不填息」，另一派則認為5～6%屬合理區間，00713主打低波動，本就難以「又高配又強漲」。

00919季配息率2.5% 年化仍達10% 吸引市場關注

新一波ETF除息潮來臨，昨（1）日多達18檔台股ETF公告配息金額，其中，最具指標的是高股息ETF三本柱之一的群益台灣精...

股票型 ETF 吸金規模增

過去一周，整體股票型ETF再獲資金淨流入321.7億美元，較前周成長64%。主要為美國獲209.5億美元淨流入，亞洲與歐...

00961、00982B配息亮眼

隨著9月除息行情正式鳴槍起跑。在市場對聯準會（Fed）降息預期與股市高檔震盪的雙重影響下，投資人尋求收益的渴望愈發強烈，...

債券型商品有看頭

根據集保中心公布的最新債券ETF受益人統計資料顯示，103檔債券ETF整體受益人上周增加43人，是連續四周呈現淨增加，由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。