00919配息下修到0.54元！棒棒：投信揭原因「資本利得不理想」

眾所矚目 00919果然調降配息

00919第三季配息由0.72元降至0.54元，回到首次配息水準，但年化配息率仍維持在 10.19%。把前二季的1.44元累加，共配出1.98元，回推9/1收盤價21.2元換算，前三季累積殖利率足足有9.3%。

這次配息調降在意料之中，就算連續兩季都配出0元，殖利率還有6.8%。投信表示此次調降主因是「資本利得」不盡理想，與近期金管會的收益平準金指引無關。

不過，0.54元的數字實在很巧妙，剛好是上市後首次配息的金額，或許有精心設計過，把這數字當作是一個最低門檻，不然公布的數字若比這個還低的話，可能會步入00915股民輿論大譟的後塵。

我有把過去每季配息的金額與除息前的股價分布整理出來，你就可以發現目前的價位是相互應的，畢竟今年的績效不好，沒有資本利得的助攻，配高息也很奇怪。

◎本文內容已獲 棒棒的理財失控週記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。