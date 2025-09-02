快訊

流行彩妝隱藏危機？醫示警：過早化妝恐帶給皮膚一輩子傷害

熱帶擾動成颱機率提高到6成 吳德榮：午後雷雨範圍擴大防冰雹

MLB／強！鄧愷威5.1局狂飆8K雙締生涯新高 霸氣入手第2勝

00919季配息率2.5% 年化仍達10% 吸引市場關注

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
新一波ETF除息潮來臨，1日多達18檔台股ETF公告配息金額。 圖／AI生成
新一波ETF除息潮來臨，1日多達18檔台股ETF公告配息金額。 圖／AI生成

新一波ETF除息潮來臨，昨（1）日多達18檔台股ETF公告配息金額，其中，最具指標的是高股息ETF三本柱之一的群益台灣精選高息（00919），每受益權單位擬配發0.54元低於前季，但單季配息率2.5%，年化配息率仍達10%，為已公告9月除息ETF中最高。

以單次配息殖利率來看，季季配ETF中，仍以群益台灣精選高息配息率最高，達2.5%，其次為中信綠能及電動車2.3%，第三是將首次除息的保德信市值動能50，換算配息率約1.7%。

月月配中，前三高依序為富邦特選高股息30配息率約0.7%、FT臺灣永續高息配息率0.5%、復華台灣科技優息配息率0.45%。半年配的野村臺灣新科技50配息率約3.09%、雙月配的永豐ESG低碳高息配息率0.6%。

群益台灣精選高息此次配息金額0.54元與前一季的0.72元相比呈現下滑。群益投信表示，群益台灣精選高息配息來源有一部分為資本利得，由於高息股受川普關稅影響較大，因此本季在資本利得有限的情況下，整體配息金額隨之減少。台股高股息ETF的特性偏向高配息具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，惟市場資金若大舉向特定族群靠攏，高股息ETF投資人需具備較長的投資耐心。

其他9月ETF除息亮點，包含野村臺灣新科技50擬配0.75元，配息金額創掛牌以來新高；同樣創新高的還有凱基台灣AI 50單月配息金額來到0.03元。凱基優選高股息30單季配息金額回升至0.29元、中信成長高股息單月配息金額也回升至0.088元、台新永續高息中小單月配息回升至0.055元。富邦旗艦50也是成立以來首度配息，擬配0.106元。中信綠能及電動車、富邦特選高股息30、富邦臺灣優質高息、野村趨勢動能高息、復華台灣科技優息、台新AI優息動能配息額則與前一次相同。

群益台灣精選高息經理人謝明志指出，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，金融股則預期受惠投資收益回升及聯準會降息壓低壽險業避險成本，投資人可續抱台股高股息ETF，搭配市值型或主動式台股ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

永豐投顧：台股趨勢可望繼續前進 關注投信轉進探針股卡等零組件

一整年最會下跌的月分 台股留意「9月魔咒」

就市論勢／PCB、記憶體、CCL 聚光

大盤創高、高股息落後？00878填息率83％…阿愷：不急等「1字頭」加碼

相關新聞

00919配息下修到0.54元！棒棒：投信揭原因「資本利得不理想」

眾所矚目 00919果然調降配息 00919第三季配息由0.72元降至0.54元，回到首次配息水準，但年化配息率仍維持在 10.19%。把前二季的1.44元累加，共配出1.98元，回推9/1收盤

00713配息再縮至0.78元⋯股民嘆：貼息整年！網勸換0050市值型

元大台灣高息低波（00713）於9/1公告每股配0.78元、9/19除息、10/15入帳，引發PTT討論。有網友試算年化分配率約6.1%，無奈問「還有人在存嗎？蜈蚣教站出來」。貼文底下輿情兩極，一派痛批「縮水成這樣」、「配多配少都不填息」，另一派則認為5～6%屬合理區間，00713主打低波動，本就難以「又高配又強漲」。

00919季配息率2.5% 年化仍達10% 吸引市場關注

新一波ETF除息潮來臨，昨（1）日多達18檔台股ETF公告配息金額，其中，最具指標的是高股息ETF三本柱之一的群益台灣精...

股票型 ETF 吸金規模增

過去一周，整體股票型ETF再獲資金淨流入321.7億美元，較前周成長64%。主要為美國獲209.5億美元淨流入，亞洲與歐...

00961、00982B配息亮眼

隨著9月除息行情正式鳴槍起跑。在市場對聯準會（Fed）降息預期與股市高檔震盪的雙重影響下，投資人尋求收益的渴望愈發強烈，...

債券型商品有看頭

根據集保中心公布的最新債券ETF受益人統計資料顯示，103檔債券ETF整體受益人上周增加43人，是連續四周呈現淨增加，由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。