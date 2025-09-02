00919季配息率2.5% 年化仍達10% 吸引市場關注

新一波ETF除息潮來臨，昨（1）日多達18檔台股ETF公告配息金額，其中，最具指標的是高股息ETF三本柱之一的群益台灣精選高息（00919），每受益權單位擬配發0.54元低於前季，但單季配息率2.5%，年化配息率仍達10%，為已公告9月除息ETF中最高。

以單次配息殖利率來看，季季配ETF中，仍以群益台灣精選高息配息率最高，達2.5%，其次為中信綠能及電動車2.3%，第三是將首次除息的保德信市值動能50，換算配息率約1.7%。

月月配中，前三高依序為富邦特選高股息30配息率約0.7%、FT臺灣永續高息配息率0.5%、復華台灣科技優息配息率0.45%。半年配的野村臺灣新科技50配息率約3.09%、雙月配的永豐ESG低碳高息配息率0.6%。

群益台灣精選高息此次配息金額0.54元與前一季的0.72元相比呈現下滑。群益投信表示，群益台灣精選高息配息來源有一部分為資本利得，由於高息股受川普關稅影響較大，因此本季在資本利得有限的情況下，整體配息金額隨之減少。台股高股息ETF的特性偏向高配息具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，惟市場資金若大舉向特定族群靠攏，高股息ETF投資人需具備較長的投資耐心。

其他9月ETF除息亮點，包含野村臺灣新科技50擬配0.75元，配息金額創掛牌以來新高；同樣創新高的還有凱基台灣AI 50單月配息金額來到0.03元。凱基優選高股息30單季配息金額回升至0.29元、中信成長高股息單月配息金額也回升至0.088元、台新永續高息中小單月配息回升至0.055元。富邦旗艦50也是成立以來首度配息，擬配0.106元。中信綠能及電動車、富邦特選高股息30、富邦臺灣優質高息、野村趨勢動能高息、復華台灣科技優息、台新AI優息動能配息額則與前一次相同。

群益台灣精選高息經理人謝明志指出，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，金融股則預期受惠投資收益回升及聯準會降息壓低壽險業避險成本，投資人可續抱台股高股息ETF，搭配市值型或主動式台股ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。