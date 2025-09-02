主動式 ETF 人氣旺

8月台股資金動能充沛，加權指數單月大漲4.6%並再創歷史新高點，點燃ETF投資熱潮，受益人數顯著增長。8月最大亮點在於主動式基金強勢崛起。榜單前五名，主動式ETF占三席，包括安聯台灣高息（00984A）、統一台灣高息增長及主動野村臺灣優選等，受益人數增幅皆超過47%。

觀察8月ETF受益人數增幅榜，台新標普科技精選以逾八成的增幅奪冠。結合ESG與高息題材的FT臺灣永續高息則是市場黑馬，單月受益人數大增51.9%，規模正式突破50億元大關，總人數站穩3萬人。

根據集保戶股權分散8月29日最新統計資料顯示，台股8月最後一周ETF受益人減少7,869人，總人數為11,397,528人，今年來增加1,171,692人。其中，主動群益台灣強棒等五檔主動式台股ETF受益人數全數創高，顯見出台股主動式ETF已然成為投資人新寵。

主動式安聯台灣高息ETF經理人施政廷表示，美股、台股不約而同再登新高或是挑戰歷史高點，伴隨股市來到相對高點、降息風將起，在追求成長同時、策略上建議鎖定第3季股息高峰期，擴大高股息配置，把握收息黃金時點，同時保持動態配置，靈活切換股息策略與成長策略。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易指出，台股後市應著重企業長期競爭優勢，加上對台股科技產業長期保持成長樂觀態度，在AI逐漸取代消費電子產品趨勢下，半導體與硬體相關概念股皆可望迎來新一波成長。

選股上，留意長線趨勢，把握AI優質企業及衍生機器人、通訊、消費電子等。

