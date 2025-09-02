根據集保中心公布的最新債券ETF受益人統計資料顯示，103檔債券ETF整體受益人上周增加43人，是連續四周呈現淨增加，由於市場對於9月Fed降息預期升溫，債券ETF人氣已有逐步回籠的跡象。

上周債券ETF受益人增加最多前十名，產業債、非投等債、長天期美債相對受青睞。前三名是群益投資級電信債ETF（00722B）、第一金優選非投債、元大美債1-3。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，以原幣美元來看，即使面對今年關稅戰的挑戰，非投等債仍繳出相對亮眼表現，也成為今年最歡迎的債券標的。市場投資情緒逐漸回穩且企業財報多優於預期，再加上非投等債收益率仍達7%之上，居相對高位，吸引資金續往非投等債流入。

面對未來不確定的貿易政策影響，較高的市場波動將成為常態，而在市場變化難測的情況下，債券投資更應該回歸初心，聚焦在利息收入，而在當前景氣仍具韌性下，非投等債具備存續期間較短且殖利率較高之雙重特性，其後續表現可期。

富蘭克林證券投顧指出，美國經濟成長上修，彭博美國非投資級債指數以0.45%漲幅領漲，投資級債小漲0.17%。由於美國總統川普試圖開除聯準會理事庫克，牽動市場對聯準會獨立性的擔憂，使高評等債承壓。反觀美國第2季經濟成長率上修至3.3%，高於初值3%與預期值3.1%，則嘉惠與經濟成長連動的非投資等級債表現。油價在美國庫存下滑幅度大於預期及俄烏情勢變化下上漲，激勵能源債表現，推升非投等債。

群益投資級電信債ETF經理人曾盈甄指出，從產業角度來看，電信業現金流穩定，具抗景氣循環特性，電信產業成長前景仍可期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。