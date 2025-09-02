00961、00982B配息亮眼

快訊

經濟日報／ 王奐敏
隨著9月除息行情正式鳴槍起跑。在市場對聯準會（Fed）降息預期與股市高檔震盪的雙重影響下，投資人尋求收益的渴望愈發強烈，投信業者也紛紛端出高配息牛肉，吸引「逐息族」的目光。

富蘭克林華美旗下的FT臺灣永續高息（00961）與債券ETF FT投資級債20+（00982B）以超過6%的年化配息率，在月配型ETF中表現亮眼，兩檔ETF將於9月16日同步除息，股息預計10月13日入帳。

觀察9月份的月配型台股ETF戰局，FT臺灣永續高息昨公告每單位配發0.048元，以昨日收盤價8.96元計，預估年化配息率約6.4%，暫居領先地位。緊隨其後的是統一台灣高息動能的5.9%及元大台灣價值高息的5.2%，顯示高股息產品的競爭已進入白熱化階段。

法人分析，近期台股漲勢多集中於AI相關族群，使得盤面波動加劇。在這樣的市況下，00961的選股邏輯——強調企業獲利能力（ROE>1）的策略，在捕捉傳統高股息族群穩定收益的同時，也能透過高成長動能個股參與市場成長，展現出「攻守兼備」的特性。

00961選股策略受市場高度認同，自7月初次配息以來，其資產規模在短短兩個月內激增五倍，已近50億元大關，受益人數也翻倍成長。

債券ETF方面，收益率的競逐同樣激烈。FT投資級債20+與台新特選IG債10+雙雙以6.0%的年化配息率並列冠軍。凱基A級公司債與大華投等美債15Y+則以5.9%的些微差距緊追在後，凸顯投資等級債券在當前的市場環境下，已成為法人與散戶建構穩健現金流的核心資產。

市場專家指出，在通膨數據趨緩、降息預期升溫的宏觀背景下，長天期投資級債券的投資價值浮現，不僅能為投資人鎖定當前相對較高的殖利率，未來若市場利率如預期般走低，更有機會賺取資本利得。00982B專注於BBB評級的投資級債，並透過廣泛布局219檔標的，有效分散單一發行人的信用風險，為尋求收益與安全性的投資人提供理想的配置工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

