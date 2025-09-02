快訊

流行彩妝隱藏危機？醫示警：過早化妝恐帶給皮膚一輩子傷害

熱帶擾動成颱機率提高到6成 吳德榮：午後雷雨範圍擴大防冰雹

MLB／強！鄧愷威5.1局狂飆8K雙締生涯新高 霸氣入手第2勝

股票型 ETF 吸金規模增

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
主要股票型ETF資金流向
主要股票型ETF資金流向

過去一周，整體股票型ETF再獲資金淨流入321.7億美元，較前周成長64%。主要為美國獲209.5億美元淨流入，亞洲與歐洲市場持續有淨流入45億與7.6億美元；日本與中國由流出轉向為淨流入3億、13.9億美元。

上周全球股市震盪稍有拉回，美國第2季經濟年增率上修至3.3%，但7月核心個人消費支出物價指數PCE年增率升至2.9%，仍有通膨隱憂，美股衝高後回落。

富蘭克林證券投顧表示，未來一周關注二重點，一是經濟數據：各國8月採購經理人指數終值、美國7月JOLTS職缺、8月非農就業報告、聯準會褐皮書、多位聯準會官員談話；二為企業財報：聚焦梅西百貨、賽富時、博通等。三、川普關稅（對等關稅法律戰、232調查之特定產業關稅）、國際政治（中共93大閱兵、俄烏情勢等）。

富蘭克林證券投顧指出，歷經4月以來大漲，股市適度修正有助消化評價面偏高及技術面過熱擔憂，且在全球資金偏向寬鬆環境，預期景氣放緩但仍具韌性，股市短線震盪可做為投資人卡位第4季旺季行情的良機，核心配置首選平衡型基金、複合債及非投資等級債券型基金，股市持續看好長線趨勢正向的科技及創新科技產業，非美元資產看好全球債券型基金及新興當地債券型基金，股市首選日本、歐洲及印度股票型基金，並以5~10%配置黃金產業型基金，提高投資組合多樣性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

蔣萬安：因應美國關稅增20% 北市推獎補助專案

觀望關稅談判、232條款 8月PMI續跌連3月緊縮

鄭麗君：續爭取關稅 張惇涵盯緊各部會

新經長談關稅 龔明鑫：非美市場也空出很大機會

相關新聞

00919配息下修到0.54元！棒棒：投信揭原因「資本利得不理想」

眾所矚目 00919果然調降配息 00919第三季配息由0.72元降至0.54元，回到首次配息水準，但年化配息率仍維持在 10.19%。把前二季的1.44元累加，共配出1.98元，回推9/1收盤

00713配息再縮至0.78元⋯股民嘆：貼息整年！網勸換0050市值型

元大台灣高息低波（00713）於9/1公告每股配0.78元、9/19除息、10/15入帳，引發PTT討論。有網友試算年化分配率約6.1%，無奈問「還有人在存嗎？蜈蚣教站出來」。貼文底下輿情兩極，一派痛批「縮水成這樣」、「配多配少都不填息」，另一派則認為5～6%屬合理區間，00713主打低波動，本就難以「又高配又強漲」。

00919季配息率2.5% 年化仍達10% 吸引市場關注

新一波ETF除息潮來臨，昨（1）日多達18檔台股ETF公告配息金額，其中，最具指標的是高股息ETF三本柱之一的群益台灣精...

股票型 ETF 吸金規模增

過去一周，整體股票型ETF再獲資金淨流入321.7億美元，較前周成長64%。主要為美國獲209.5億美元淨流入，亞洲與歐...

00961、00982B配息亮眼

隨著9月除息行情正式鳴槍起跑。在市場對聯準會（Fed）降息預期與股市高檔震盪的雙重影響下，投資人尋求收益的渴望愈發強烈，...

債券型商品有看頭

根據集保中心公布的最新債券ETF受益人統計資料顯示，103檔債券ETF整體受益人上周增加43人，是連續四周呈現淨增加，由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。