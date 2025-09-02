股票型 ETF 吸金規模增

過去一周，整體股票型ETF再獲資金淨流入321.7億美元，較前周成長64%。主要為美國獲209.5億美元淨流入，亞洲與歐洲市場持續有淨流入45億與7.6億美元；日本與中國由流出轉向為淨流入3億、13.9億美元。

上周全球股市震盪稍有拉回，美國第2季經濟年增率上修至3.3%，但7月核心個人消費支出物價指數PCE年增率升至2.9%，仍有通膨隱憂，美股衝高後回落。

富蘭克林證券投顧表示，未來一周關注二重點，一是經濟數據：各國8月採購經理人指數終值、美國7月JOLTS職缺、8月非農就業報告、聯準會褐皮書、多位聯準會官員談話；二為企業財報：聚焦梅西百貨、賽富時、博通等。三、川普關稅（對等關稅法律戰、232調查之特定產業關稅）、國際政治（中共93大閱兵、俄烏情勢等）。

富蘭克林證券投顧指出，歷經4月以來大漲，股市適度修正有助消化評價面偏高及技術面過熱擔憂，且在全球資金偏向寬鬆環境，預期景氣放緩但仍具韌性，股市短線震盪可做為投資人卡位第4季旺季行情的良機，核心配置首選平衡型基金、複合債及非投資等級債券型基金，股市持續看好長線趨勢正向的科技及創新科技產業，非美元資產看好全球債券型基金及新興當地債券型基金，股市首選日本、歐洲及印度股票型基金，並以5~10%配置黃金產業型基金，提高投資組合多樣性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。