成長可期 00965、00646連結基金 9月1日起募集

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
元大投信將於9月1日起，募集市場唯一聚焦國防科技主題元大航太防衛科技（00965），與美股代表性指數元大S&P500（00646）兩檔ETF連結基金，可透過元大投信、元大銀行、元大證券、兩檔ETF連結基金保管銀行（玉山銀行、彰化銀行），以及鉅亨投顧等銷售機構進行申購。

元大投信已發行多檔ETF連結基金，包括最具知名度的元大台灣卓越50 ETF連結基金（0050），本次再針對元大航太防衛科技、元大標普500兩檔海外股票型ETF，發行ETF連結基金，將指數被動投資擴及至一般共同基金的投資人。

元大投信表示，據投信投顧公會統計至7月底，國內共掛牌77檔海外股票型ETF，雖然規模僅是台股被動ETF的1/10，但涵蓋知名指數如標普500指數，以及多樣化的主題投資，相對於上市台股以半導體業占比超過4成，能提供具互補性的成長機會。

本次募集的兩檔ETF連結基金，分別連結元大航太防衛科技、元大S&P500績效表現。元大航太防衛科技主要受惠於全球防衛產業進入上升周期，包括美國國防預算新高、歐洲與亞太積極提升防衛自主趨勢，其各期間績效表現皆優於同類型平均。

元大S&P 500為追蹤標普500指數基金商品，多次獲股神巴菲特推薦一般投資人選擇標普500指數基金作為核心配置，其過去所掌管的波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)多年來均以標普500指數作為績效指標。根據S&P Global統計，標普500指數長期報酬優於絕大多數美股主動基金，且時間愈長，愈能突顯被動投資優勢。

元大投信提醒，元大航太防衛科技為主題投資，投資人須留意相關產業表現或全球國防支出增減所帶來之影響；元大S&P 500則相對全球股票型基金的區域風險較集中，亦可能反映成分股市值變化而權重較集中特定產業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 元大投信

相關新聞

00919打破「連續四次0.72元」…調降至0.54！年化殖利率10.19％

擁有超過132萬受益人的群益台灣精選高息ETF（00919），今（1）日公布最新一期收益分配結果，每受益單位預計配發0.54元，將在9月16日除息，股利於10月15日發放。 以當日收盤價21.2

00713本季預估配息0.78元再縮水…創近9次新低！年化率約6.11％

擁有超過41萬受益人的元大高息低波ETF（00713）於9月1日公告最新收益分配結果，每受益單位預計配發現金股利0.78元，將在9月19日除息，10月15日發放。以當日收盤價51.1元估算，本期單季殖

132萬股民注意 00919配息0.54元 年化報酬率堅守10%

擁有逾132萬股民的季配型台股高息ETF群益台灣精選高息（00919）今（1）日公告最新收益分配，每股配0.54元，打破...

7檔本周除息ETF年化配息率最高近8% 00946、00953B分別奪股債高息王

時序進入9月第一周，統計本周將除息的ETF包括群益科技高息成長（00946）、群益優選非投等債（00953B）等共7檔，...

6檔美股 ETF 股價創新高！00757月漲5%居冠 009811奪月成交王

美國第2季財報公布已逾9成，其中8成企業表現優於預期，顯示企業獲利動能強勁。科技龍頭輝達（NVIDIA）27日發布超越市...

00733鎖定中小落後補漲！被遺忘的黑馬殺出 專家：大盤創高、櫃買有望接力

簡單介紹一下00733這檔ETF，00733的選股邏輯如下：排除市值前50大的公司，鎖定更具股價動能的中小型企業，上市滿一年、最近一季稅後淨利為正(公司有賺錢)、且流動性達標。Beta值為正，也就是波動度大於市場，如果Beta值為1.5，表示當大盤上漲10%時，它會上漲15%。依照Alpha值篩選成分股，Alpha值指的是超額報酬，當Alpha值越大表示它的報酬表現比大盤越好。 總結來說，00733是一檔結合策略型與市值型的ETF，主要鎖定中小企業，追求股價報酬動能，偶爾會抓出市場上的飆股，適合做為追求超額報酬的衛星持股。被遺忘的黑馬ETF甦醒！「這檔」近一個月默默起漲，漲勢第一！

