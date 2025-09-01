成長可期 00965、00646連結基金 9月1日起募集

元大投信將於9月1日起，募集市場唯一聚焦國防科技主題元大航太防衛科技（00965），與美股代表性指數元大S&P500（00646）兩檔ETF連結基金，可透過元大投信、元大銀行、元大證券、兩檔ETF連結基金保管銀行（玉山銀行、彰化銀行），以及鉅亨投顧等銷售機構進行申購。

元大投信已發行多檔ETF連結基金，包括最具知名度的元大台灣卓越50 ETF連結基金（0050），本次再針對元大航太防衛科技、元大標普500兩檔海外股票型ETF，發行ETF連結基金，將指數被動投資擴及至一般共同基金的投資人。

元大投信表示，據投信投顧公會統計至7月底，國內共掛牌77檔海外股票型ETF，雖然規模僅是台股被動ETF的1/10，但涵蓋知名指數如標普500指數，以及多樣化的主題投資，相對於上市台股以半導體業占比超過4成，能提供具互補性的成長機會。

本次募集的兩檔ETF連結基金，分別連結元大航太防衛科技、元大S&P500績效表現。元大航太防衛科技主要受惠於全球防衛產業進入上升周期，包括美國國防預算新高、歐洲與亞太積極提升防衛自主趨勢，其各期間績效表現皆優於同類型平均。

元大S&P 500為追蹤標普500指數基金商品，多次獲股神巴菲特推薦一般投資人選擇標普500指數基金作為核心配置，其過去所掌管的波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway)多年來均以標普500指數作為績效指標。根據S&P Global統計，標普500指數長期報酬優於絕大多數美股主動基金，且時間愈長，愈能突顯被動投資優勢。

元大投信提醒，元大航太防衛科技為主題投資，投資人須留意相關產業表現或全球國防支出增減所帶來之影響；元大S&P 500則相對全球股票型基金的區域風險較集中，亦可能反映成分股市值變化而權重較集中特定產業。 元大S&P 500（00646）各期間績效表現。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。