00713配息再縮至0.78元⋯股民嘆：貼息整年！網勸換0050市值型

元大台灣高息低波（00713）於9/1公告每股配0.78元、9/19除息、10/15入帳，引發PTT討論。有網友試算年化分配率約6.1%，無奈問「還有人在存嗎？蜈蚣教站出來」。貼文底下輿情兩極，一派痛批「縮水成這樣」、「配多配少都不填息」，另一派則認為5～6%屬合理區間，00713主打低波動，本就難以「又高配又強漲」。

根據媒體報導，依照證交所公告，00713規模1538.36億元、9/1收盤51.1元，估年化分配率6.11%。自113年9月起配息連四季下修：1.5→1.4→1.1→本季0.78元，創近9次新低。也因去年部分高股息檔次衝上近10%配息，今年回落被視為「回歸常態」，但市場對能否填息仍存疑。

一名網友在PTT轉貼新聞並直言「年化6.1%差不多」，但擔心連續不填息、越配越少，質疑持有意義；並以「蜈蚣教」自嘲長抱心態，喊話老粉現況。此觀點引來認同者指「貼息整年」、「左手配右手」，甚至有人以「拿本金配還你，像龐氏」形容現金流話術；也有人反駁「嫌少可以自己賣股」，點出買高股息本就要接受配息波動。

其他網友留言可分幾類：其一是失望派，直說「崩」、「越配越少」、「從1.5砍到0.78幾乎腰斬」，認為成分股近年偏內需、電信，行情落後；有人稱已「丟掉」或出清，嘆「一年沒填過息」。其二是理性派，提醒「正常就5～6%，10%怎麼生」、「這支主打低波，利息加減就好」，有持有者強調「穩定現金流、質押較安心」。其三是比較轉倉派，喊「2330、0050屌打」、「換去0056或940」、「等919」，也有人估「回到4字頭再考慮」，主張價格與配息率要匹配。

另有策略派提出操作思路：有人認為「配少較易填息」，主張觀察除息後走勢；也有人用簡易估值推算「0.78×4配6%合理價約52、配7.5%約41.6」，據此設定分批買點；亦有人主張「多頭不漲、空頭抗跌」的特性更適合逢低長抱、不追高。反方則提醒「換股表現慘」、「金融大漲也不動」，擔心結構性落後難反轉。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。