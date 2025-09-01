又長大了！00936預計9月15日除息 每股配息升至0.055元
台新永續高息中小ETF（00936）預計9月15日進行除息，最後買進日為9月12日，收益分配發放日為10月7日。本次每單位配息金額升至0.055元，較上期配發0.04元，提高了0.015元。以9月1日收盤價15.46元計算，單次配息率約0.35%、年化配息率約4.2%。
00936是市場上唯一訴求「永續」、「高息」、「中小」的台股ETF，不用擔心ETF換股潮成分股被拋售的問題，另可與其他高股息產品互補，為投資人資產配置的絕佳理財工具，投資人不妨將高息中小型ETF納入投資組合，降低持股的重疊性，達到分散風險效果。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
