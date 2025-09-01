快訊

推擠拉扯員警？ 陳宥丞還原狀況：何來妨害公務之有

陸九三閱兵行程公布 分閱兵式、分列式共進行70分鐘

台積電洩密案3內鬼續羈押禁見原因曝 智財法院：仍有可能共犯

又長大了！00936預計9月15日除息 每股配息升至0.055元

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

台新永續高息中小ETF（00936）預計9月15日進行除息，最後買進日為9月12日，收益分配發放日為10月7日。本次每單位配息金額升至0.055元，較上期配發0.04元，提高了0.015元。以9月1日收盤價15.46元計算，單次配息率約0.35%、年化配息率約4.2%。

00936是市場上唯一訴求「永續」、「高息」、「中小」的台股ETF，不用擔心ETF換股潮成分股被拋售的問題，另可與其他高股息產品互補，為投資人資產配置的絕佳理財工具，投資人不妨將高息中小型ETF納入投資組合，降低持股的重疊性，達到分散風險效果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 配息

延伸閱讀

00919打破「連續四次0.72元」…調降至0.54！年化殖利率10.19％

00713本季預估配息0.78元再縮水…創近9次新低！年化率約6.11％

8月台股主動式ETF吸金超夯 高息00961逆勢竄起

00918配息0.52元…殖利率逾9％！陳重銘：重點在於「填息」

相關新聞

00919打破「連續四次0.72元」…調降至0.54！年化殖利率10.19％

擁有超過132萬受益人的群益台灣精選高息ETF（00919），今（1）日公布最新一期收益分配結果，每受益單位預計配發0.54元，將在9月16日除息，股利於10月15日發放。 以當日收盤價21.2

00713本季預估配息0.78元再縮水…創近9次新低！年化率約6.11％

擁有超過41萬受益人的元大高息低波ETF（00713）於9月1日公告最新收益分配結果，每受益單位預計配發現金股利0.78元，將在9月19日除息，10月15日發放。以當日收盤價51.1元估算，本期單季殖

132萬股民注意 00919配息0.54元 年化報酬率堅守10%

擁有逾132萬股民的季配型台股高息ETF群益台灣精選高息（00919）今（1）日公告最新收益分配，每股配0.54元，打破...

7檔本周除息ETF年化配息率最高近8% 00946、00953B分別奪股債高息王

時序進入9月第一周，統計本周將除息的ETF包括群益科技高息成長（00946）、群益優選非投等債（00953B）等共7檔，...

6檔美股 ETF 股價創新高！00757月漲5%居冠 009811奪月成交王

美國第2季財報公布已逾9成，其中8成企業表現優於預期，顯示企業獲利動能強勁。科技龍頭輝達（NVIDIA）27日發布超越市...

00733鎖定中小落後補漲！被遺忘的黑馬殺出 專家：大盤創高、櫃買有望接力

簡單介紹一下00733這檔ETF，00733的選股邏輯如下：排除市值前50大的公司，鎖定更具股價動能的中小型企業，上市滿一年、最近一季稅後淨利為正(公司有賺錢)、且流動性達標。Beta值為正，也就是波動度大於市場，如果Beta值為1.5，表示當大盤上漲10%時，它會上漲15%。依照Alpha值篩選成分股，Alpha值指的是超額報酬，當Alpha值越大表示它的報酬表現比大盤越好。 總結來說，00733是一檔結合策略型與市值型的ETF，主要鎖定中小企業，追求股價報酬動能，偶爾會抓出市場上的飆股，適合做為追求超額報酬的衛星持股。被遺忘的黑馬ETF甦醒！「這檔」近一個月默默起漲，漲勢第一！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。