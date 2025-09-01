快訊

抓到了！東京當街割喉「40歲韓女慘死」 30歲韓籍男羽田機場落網

冷心低壓持續影響！周四前慎防午後雷陣雨 周末恐有熱帶擾動生成

東京街頭割喉慘案 40歲韓籍女不治身亡…上周才因感情糾紛報警

債券 ETF 受益人數連四紅 00722B、00953B 人氣旺

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

根據集保中心公布的最新債券ETF受益人統計資料顯示，103檔債券ETF整體受益人上周增加43人，是連續四周呈現淨增加，不過整體今年以來仍減少14.9萬人，總受益人來到195.1萬人。觀察上周債券ETF受益人增加最多前十名，整體來看，非投等債、長天期美債相對受投資人青睞。

群益投信債券ETF研究團隊指出，今年來金融市場波動劇烈，不過隨著利空鈍化，最黑暗的時刻已過，市場也逐步復甦。近期債券ETF受益人已連續4周呈現增加，顯示債券ETF人氣已有逐步回籠的跡象，加上市場對於9月Fed降息預期，債券ETF投資拐點逐漸顯現浮出。

群益投資級電信債ETF（00722B）經理人曾盈甄指出，從產業角度來看，電信業現金流穩定，具抗景氣循環的特性，再者，現階段在全球發展勢頭持續加強，5G手機滲透率提升下，相關建設持續擴建，技術也跟著成熟，也為電信運營商帶來商機，電信產業的成長前景仍可期待。建議投資人不妨透過在美國電信龍頭上有較高配置比重的15年期以上電信債ETF來參與，既享電信龍頭營運成果與穩健配息，又能順勢掌握5G前景，且當未來貨幣政策轉為降息時，長天期投資等級電信債還有資本利得機會可期。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰指出，以原幣美元來看，即使面對今年關稅戰的挑戰，非投等債仍繳出相對亮眼表現，也成為今年最歡迎的債券標的。市場投資情緒逐漸回穩且企業財報多優於預期，再加上非投等債收益率仍達7%之上，居相對高位，吸引資金續往非投等債流入，面對未來不確定的貿易政策影響，較高的市場波動將成為常態，而在市場變化難測的情況下，債券投資更應該回歸初心，聚焦在利息收入，而在當前景氣仍具韌性下，非投等債具備存續期間較短且殖利率較高之雙重特性，其後續表現可期。以BB-B級、鎖定票面利率6%以上的成份券、選債機制納入信用因子加權的非投等債ETF最值留意。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 債券ETF

延伸閱讀

歐洲長債會變燙手山芋！2.3兆美元債市巨震醞釀中 原因是荷蘭一舉動

Fed新理事任命牽動降息 川普提名米倫 人事聽證會4日登場

四大金控首席經濟學家預期…央行本月降息 機率不大

中壢人氣泰式料理「好咖Thai」無預警宣告歇業！網震驚：不是愚人節吧

相關新聞

00919打破「連續四次0.72元」…調降至0.54！年化殖利率10.19％

擁有超過132萬受益人的群益台灣精選高息ETF（00919），今（1）日公布最新一期收益分配結果，每受益單位預計配發0.54元，將在9月16日除息，股利於10月15日發放。 以當日收盤價21.2

00713本季預估配息0.78元再縮水…創近9次新低！年化率約6.11％

擁有超過41萬受益人的元大高息低波ETF（00713）於9月1日公告最新收益分配結果，每受益單位預計配發現金股利0.78元，將在9月19日除息，10月15日發放。以當日收盤價51.1元估算，本期單季殖

00733鎖定中小落後補漲！被遺忘的黑馬殺出 專家：大盤創高、櫃買有望接力

簡單介紹一下00733這檔ETF，00733的選股邏輯如下：排除市值前50大的公司，鎖定更具股價動能的中小型企業，上市滿一年、最近一季稅後淨利為正(公司有賺錢)、且流動性達標。Beta值為正，也就是波動度大於市場，如果Beta值為1.5，表示當大盤上漲10%時，它會上漲15%。依照Alpha值篩選成分股，Alpha值指的是超額報酬，當Alpha值越大表示它的報酬表現比大盤越好。 總結來說，00733是一檔結合策略型與市值型的ETF，主要鎖定中小企業，追求股價報酬動能，偶爾會抓出市場上的飆股，適合做為追求超額報酬的衛星持股。被遺忘的黑馬ETF甦醒！「這檔」近一個月默默起漲，漲勢第一！

00918三季累積殖利率有8.45％還是很高！棒棒：00919是否維持新高成焦點

＊原文發文時間為8月30日 高股息死亡之組率先公告 00918公告最新1季配息，預計配發0.52元，較上次的0.7元明顯縮水，單次殖利率也從上一季的3.1%降至2.3%。 若以前三季

132萬股民注意 00919配息0.54元 年化報酬率堅守10%

擁有逾132萬股民的季配型台股高息ETF群益台灣精選高息（00919）今（1）日公告最新收益分配，每股配0.54元，打破...

7檔本周除息ETF年化配息率最高近8% 00946、00953B分別奪股債高息王

時序進入9月第一周，統計本周將除息的ETF包括群益科技高息成長（00946）、群益優選非投等債（00953B）等共7檔，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。