連二降！00713配息金額調降約三成至0.78元
元大台灣高息低波（00713）1日配息出爐，每受益權單位擬配發0.78元，以今日收盤價51.1元換算單季配息率1.52%，估算年化配息率6.1%，實際配息金額將於9月17日公告、9月19日除息、10月15日領息。
元大台灣高息低波規模1,534.34億元，排行高股息第五大、投資人數414,896人，排行高股息第六高，自2017年9月27日上市，採季配息，追蹤指數為臺灣指數公司特選高股息低波動指數。
回顧過去元大台灣高息低波配息表現，過去四季分別為1.1元、1.4元、1.4元、1.5元，單季配息率2.12%、2.54%、2.51%、2.57%，實際年化配息率9.76%，元大台灣高息低波配息金額由1.1元調降至0.78元，降幅約三成，連二降。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
