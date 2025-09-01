快訊

抓到了！東京當街割喉「40歲韓女慘死」 30歲韓籍男羽田機場落網

冷心低壓持續影響！周四前慎防午後雷陣雨 周末恐有熱帶擾動生成

東京街頭割喉慘案 40歲韓籍女不治身亡…上周才因感情糾紛報警

00933B 擬配0.072元 年化殖利率約5.49%

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

美國聯準會（Fed）主席鮑爾於傑克森洞（Jackson Hole）央行年會中釋出降息訊號，美債殖利率應聲下滑，債價上揚。國泰投信觀察，第3季台灣ETF市場資金呈現股債分歧，台股與海外股ETF呈現淨流出，債券ETF則逆勢回流約新台幣700億元，其中以「長天期」、「投資等級」債券ETF最受青睞。國泰10Y+金融債（00933B）1日發布最新配息資訊公告，每受益權單位預估配息金額0.072元，以1日收盤價15.73元計算，年化殖利率約5.49%。除息日為9月16日，最後申購日為9月15日。

國泰10Y+金融債經理人游日傑表示，主因隨著降息腳步漸趨確立，長天期對利率較敏感，具備收益與資本利得潛力的優質長天期債券深獲資金青睞。此外觀察法人與大戶布局重點，護國神山台積電（2330）第3季續買金融債，布局美國六大銀行債券超過7億美元；美國總統川普個人自1月上任以來，也已購入超過1億美元的債券，累計交易超過600筆。

國泰10Y+金融債採月配息機制，成分債涵蓋摩根大通、美國銀行、高盛、富國銀行、花旗集團、摩根士丹利等知名機構，與台積電、川普持有之金融債發行公司高度重疊。截至8月29日，00933B基金規模已達新台幣828.13億元，今年以來增幅近一成；根據集保結算所8月29日最新統計，持有00933B受益人數達113,558人，具備高度流動性與市場接受度，特別適合偏好固定收益的投資人如退休族長期持有。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

國泰 債券ETF 美國聯準會

延伸閱讀

00919打破「連續四次0.72元」…調降至0.54！年化殖利率10.19％

歐洲長債會變燙手山芋！2.3兆美元債市巨震醞釀中 原因是荷蘭一舉動

息價雙收好選擇？00950B年化殖利率6％ 00933B、00968B特色一次看

全民權證／上品 挑中長天期

相關新聞

00919打破「連續四次0.72元」…調降至0.54！年化殖利率10.19％

擁有超過132萬受益人的群益台灣精選高息ETF（00919），今（1）日公布最新一期收益分配結果，每受益單位預計配發0.54元，將在9月16日除息，股利於10月15日發放。 以當日收盤價21.2

00713本季預估配息0.78元再縮水…創近9次新低！年化率約6.11％

擁有超過41萬受益人的元大高息低波ETF（00713）於9月1日公告最新收益分配結果，每受益單位預計配發現金股利0.78元，將在9月19日除息，10月15日發放。以當日收盤價51.1元估算，本期單季殖

00733鎖定中小落後補漲！被遺忘的黑馬殺出 專家：大盤創高、櫃買有望接力

簡單介紹一下00733這檔ETF，00733的選股邏輯如下：排除市值前50大的公司，鎖定更具股價動能的中小型企業，上市滿一年、最近一季稅後淨利為正(公司有賺錢)、且流動性達標。Beta值為正，也就是波動度大於市場，如果Beta值為1.5，表示當大盤上漲10%時，它會上漲15%。依照Alpha值篩選成分股，Alpha值指的是超額報酬，當Alpha值越大表示它的報酬表現比大盤越好。 總結來說，00733是一檔結合策略型與市值型的ETF，主要鎖定中小企業，追求股價報酬動能，偶爾會抓出市場上的飆股，適合做為追求超額報酬的衛星持股。被遺忘的黑馬ETF甦醒！「這檔」近一個月默默起漲，漲勢第一！

00918三季累積殖利率有8.45％還是很高！棒棒：00919是否維持新高成焦點

＊原文發文時間為8月30日 高股息死亡之組率先公告 00918公告最新1季配息，預計配發0.52元，較上次的0.7元明顯縮水，單次殖利率也從上一季的3.1%降至2.3%。 若以前三季

132萬股民注意 00919配息0.54元 年化報酬率堅守10%

擁有逾132萬股民的季配型台股高息ETF群益台灣精選高息（00919）今（1）日公告最新收益分配，每股配0.54元，打破...

7檔本周除息ETF年化配息率最高近8% 00946、00953B分別奪股債高息王

時序進入9月第一周，統計本周將除息的ETF包括群益科技高息成長（00946）、群益優選非投等債（00953B）等共7檔，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。