00933B 擬配0.072元 年化殖利率約5.49%

美國聯準會（Fed）主席鮑爾於傑克森洞（Jackson Hole）央行年會中釋出降息訊號，美債殖利率應聲下滑，債價上揚。國泰投信觀察，第3季台灣ETF市場資金呈現股債分歧，台股與海外股ETF呈現淨流出，債券ETF則逆勢回流約新台幣700億元，其中以「長天期」、「投資等級」債券ETF最受青睞。國泰10Y+金融債（00933B）1日發布最新配息資訊公告，每受益權單位預估配息金額0.072元，以1日收盤價15.73元計算，年化殖利率約5.49%。除息日為9月16日，最後申購日為9月15日。

國泰10Y+金融債經理人游日傑表示，主因隨著降息腳步漸趨確立，長天期對利率較敏感，具備收益與資本利得潛力的優質長天期債券深獲資金青睞。此外觀察法人與大戶布局重點，護國神山台積電（2330）第3季續買金融債，布局美國六大銀行債券超過7億美元；美國總統川普個人自1月上任以來，也已購入超過1億美元的債券，累計交易超過600筆。

國泰10Y+金融債採月配息機制，成分債涵蓋摩根大通、美國銀行、高盛、富國銀行、花旗集團、摩根士丹利等知名機構，與台積電、川普持有之金融債發行公司高度重疊。截至8月29日，00933B基金規模已達新台幣828.13億元，今年以來增幅近一成；根據集保結算所8月29日最新統計，持有00933B受益人數達113,558人，具備高度流動性與市場接受度，特別適合偏好固定收益的投資人如退休族長期持有。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。