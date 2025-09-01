強動能、夯主題ETF脫穎而出 上周逾1.1萬人搶進

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

根據集中保管結算所統計，截至8/29止，上週全體ETF受益人數較前一周下滑，卻有12檔主、被動ETF受益人數再創歷史新高。其中，近三個月來績效表現強勢的統一00981A、群益00982A兩檔主動式台股ETF，以及新光009805、中信00955兩檔海外被動ETF冒出頭，上周新增受益人數合計超過1.1萬人搶進。

投信法人表示，歷史統計9月通常是美股或台股全年表現最差月，不過拉長到第4季來看，9月反而是掌握第4季波段行情，甚至續賺隔年元月行情的最佳低接月，建議投資人持續觀察海內外ETF績效表現，掌握強動能、夯主題兩大類高人氣ETF拉回布局良機。

財富管理專家表示，觀察上週海內外ETF受益人數表現，當中以主動式台股ETF新增人數最多，顯示投資人開始有搬錢從被動轉向主動情形，新增最多的統一、群益兩檔主動台股ETF，因為近3個月績效上漲逾3成，造成投資人持續追捧；至於被動式海外股票ETF，以新光美國電力基建（009805）新增1,641人最多、看出市場買盤仍集中在美國AI長線電力稀缺與先進核能趨勢題材帶勁；另中信日本商社增加886人居次，顯示股神巴菲特旗下波克夏持續加碼日本商社股票，也吸引ETF投資人效法跟風，使日本商社相關ETF炙手可熱。

新光美國電力基建ETF經理人劉恆誌表示，全球AI應用持續擴散，中國大陸率先指出，未來兩年是AI應用迎關鍵窗口期，中國大陸政策紅利將加速釋放；美國則是各家科技巨頭AI新應用不斷推陳出新，以Google為例，上周最新發表AI圖像模型-Gemini 2.5 Flash Image，能維持人物長相一致性的優異效能，且完全免費開放所有人使用，再度讓全球市場驚豔，造成網路及社群媒體轟動。

劉恆誌認為，近來Google和Open AI在AI繪圖互別苗頭、背後仰賴的是高達數百萬顆AI晶片的算力部署，另外，Google更積極擴增全美AI電力配置版圖，不斷砸重金加碼世界各地再生能源投資，並加快腳步發展小型模組化反應爐（SMR）等先進核能技術，目的就是為鞏固未來美國AI軍備大戰中，迫切稀缺的低碳電力資產。

新光美國電力基建ETF研究團隊強調，未來10年內AI能源轉型新浪潮，將推動美國電力基建ETF，成為長線投資美國熱門趨勢主題，未來AI能源型態，不論是核能、水力、火力、再生能源，都急需要穩定電網與智慧電網作配套，帶動美國電力基建行業，除受惠AI產業成長前景佳帶動外、現行電力公用事業也將迎來新一輪電網升級與轉型潮，可以想像未來人們生活協作離不開AI，AI將變成如公用事業般的必需品，看好未來美中兩國的AI晶片戰與歐美科技巨擘的AI電力戰，將推動美國整體電力基礎建設快速發展。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI ETF 美國

