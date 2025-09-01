永豐五檔ETF將除息 9月19日最後買進日

永豐投信1日發布五檔股債ETF收益分配期前公告，分別為永豐10年A公司債（00836B）、永豐1-3年美公債（00856B）、永豐20年美公債（00857B）、永豐ESG銀行債15+（00958B）及永豐ESG低碳高息ETF（00930），9月19日為最後買進日，均在9月22日進行除息，並在10月20日發放配息。

美國8月製造業PMI數據再傳捷報，PMI初值升至 53.3%，創下自2022年以來新高，綜合PMI同步來到 55.4%，顯示企業活動與需求全面回暖。新訂單、產出與庫存齊步上揚，帶動企業招聘意願，就業指數更創下2022年3月以來最強水準，反映出第3季美國經濟開局強勁，企業動能持續回升。

台股方面，時序進入消費性電子產品備貨旺季，經濟部看好外銷接單動能穩定成長，預估8月外銷訂單維持年增10.5%~14.5%的高水準。在全球AI浪潮與數位轉型趨勢加速發展中，台灣半導體與科技供應鏈優勢顯著，長線成長動能依舊亮眼，除了科技動能，傳產與金融產業同樣提供投資人韌性支撐，有助於在市場震盪時提供平衡效果。

永豐投信表示，對投資人而言，當前環境正是股債配置關鍵時刻。建議透過ETF工具進行分散投資，不僅能一次布局多元標的，降低單一風險，更能靈活掌握市場修正帶來的進場機會。

投資上可保有樂觀仍應具備風險意識，建議投資人股債ETF組合搭配，既能掌握科技與AI帶來的長期成長動能，又能透過債券收益分散波動風險，是當前投資人最聰明的選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。