132萬股民注意 00919配息0.54元 年化報酬率堅守10%

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
擁有逾132萬股民的季配型台股高息ETF群益台灣精選高息（00919）今天公告最新收益分配，每股配0.54元，打破連續四次0.72元的記錄。圖／AI生成
擁有逾132萬股民的季配型台股高息ETF群益台灣精選高息（00919）今天公告最新收益分配，每股配0.54元，打破連續四次0.72元的記錄。圖／AI生成

擁有逾132萬股民的季配型台股高息ETF群益台灣精選高息（00919）今（1）日公告最新收益分配，每股配0.54元，打破連續四次配息0.72元的記錄。

以今日00919收盤價21.2元估計，每股配0.54元後，年化配息率在10.19%。9/15為最後買進日，根據資料，00919現在成分股有四十檔，多數股息落在5-7%，但加上收益平準金，還有資本利得，才能把配息率撐高到10%以上。

今年4月之後川普關稅政策衝擊產業，造成台股跟AI沾上邊的會有表現，其他的比較弱勢，市場人士表示，高股息股票通常不會跟AI有關，資本利得不如預期，所以00919這次才會加入其他高股息ETF降息的行列。

市場人士分析，00919換股後，從過去的景氣循環股換成金融股為主，金融股落後補漲很有機會，在於現在聯準會降息機會高，壽險避險成本降低，對於壽險為主的金控有很大幫助，其次，金融股以投資為主，金融市場好轉獲利回升，股價也才會反應，現在00919的持股更接近存股族需求，加上金融股有機會補漲，市場預期，未來配息仍有維持高檔的機會。

至於金管會的實務指引是舊規範，之前00919七次配息，就是參考平準金動用辦法來做收益分配，因此對於最新一季的配息，並沒有額外的限制。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息 高股息 金融股

