降息了！00919跟隨高息ETF降息風 配息金額調降25%至0.54元

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

群益台灣精選高息（00919）1日配息出爐，根據群益投信公告，每受益權單位擬配發0.54元，以今日收盤價21.2元換算單季配息率2.54%，估算年化配息率10.18%，9月16日除息、10月15日領息。

群益台灣精選高息規模為4,054.09億元，持續穩坐全市場第四大、投資人數1,326,623人，同樣排行第四高，自2022年10月20日上市，採季配息，追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數。

回顧過去群益台灣精選高息配息表現，過去連續四季配出0.72元、平均單季配息率為3.05%的表現，成為高股息ETF市場中的明燈。因應台股市況以及法規規範，近期不論月月配、季季配的高息ETF都陸續調降配息金額，市場矚目的群益台灣精選高息也跟上這波降息風，高息ETF配息率漸漸往市場合理區間移動，此次調降配息金額至0.54元，配息金額也重回到成立來首次配息的水準。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919打破「連續四次0.72元」…調降至0.54！年化殖利率10.19％

擁有超過132萬受益人的群益台灣精選高息ETF（00919），今（1）日公布最新一期收益分配結果，每受益單位預計配發0.54元，將在9月16日除息，股利於10月15日發放。 以當日收盤價21.2

00713本季預估配息0.78元再縮水…創近9次新低！年化率約6.11％

擁有超過41萬受益人的元大高息低波ETF（00713）於9月1日公告最新收益分配結果，每受益單位預計配發現金股利0.78元，將在9月19日除息，10月15日發放。以當日收盤價51.1元估算，本期單季殖

00733鎖定中小落後補漲！被遺忘的黑馬殺出 專家：大盤創高、櫃買有望接力

簡單介紹一下00733這檔ETF，00733的選股邏輯如下：排除市值前50大的公司，鎖定更具股價動能的中小型企業，上市滿一年、最近一季稅後淨利為正(公司有賺錢)、且流動性達標。Beta值為正，也就是波動度大於市場，如果Beta值為1.5，表示當大盤上漲10%時，它會上漲15%。依照Alpha值篩選成分股，Alpha值指的是超額報酬，當Alpha值越大表示它的報酬表現比大盤越好。 總結來說，00733是一檔結合策略型與市值型的ETF，主要鎖定中小企業，追求股價報酬動能，偶爾會抓出市場上的飆股，適合做為追求超額報酬的衛星持股。被遺忘的黑馬ETF甦醒！「這檔」近一個月默默起漲，漲勢第一！

00918三季累積殖利率有8.45％還是很高！棒棒：00919是否維持新高成焦點

＊原文發文時間為8月30日 高股息死亡之組率先公告 00918公告最新1季配息，預計配發0.52元，較上次的0.7元明顯縮水，單次殖利率也從上一季的3.1%降至2.3%。 若以前三季

132萬股民注意 00919配息0.54元 年化報酬率堅守10%

擁有逾132萬股民的季配型台股高息ETF群益台灣精選高息（00919）今（1）日公告最新收益分配，每股配0.54元，打破...

7檔本周除息ETF年化配息率最高近8% 00946、00953B分別奪股債高息王

時序進入9月第一周，統計本周將除息的ETF包括群益科技高息成長（00946）、群益優選非投等債（00953B）等共7檔，...

