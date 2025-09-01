聽新聞
0:00 / 0:00
降息了！00919跟隨高息ETF降息風 配息金額調降25%至0.54元
群益台灣精選高息（00919）1日配息出爐，根據群益投信公告，每受益權單位擬配發0.54元，以今日收盤價21.2元換算單季配息率2.54%，估算年化配息率10.18%，9月16日除息、10月15日領息。
群益台灣精選高息規模為4,054.09億元，持續穩坐全市場第四大、投資人數1,326,623人，同樣排行第四高，自2022年10月20日上市，採季配息，追蹤指數為臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數。
回顧過去群益台灣精選高息配息表現，過去連續四季配出0.72元、平均單季配息率為3.05%的表現，成為高股息ETF市場中的明燈。因應台股市況以及法規規範，近期不論月月配、季季配的高息ETF都陸續調降配息金額，市場矚目的群益台灣精選高息也跟上這波降息風，高息ETF配息率漸漸往市場合理區間移動，此次調降配息金額至0.54元，配息金額也重回到成立來首次配息的水準。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言