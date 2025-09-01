00919打破「連續四次0.72元」…調降至0.54！年化殖利率10.19％

擁有超過132萬受益人的群益台灣精選高息ETF（00919），今（1）日公布最新一期收益分配結果，每受益單位預計配發0.54元，將在9月16日除息，股利於10月15日發放。

以當日收盤價21.2元推算，單季殖利率約2.55%，年化配息率約落在10.19%。雖然殖利率依舊維持雙位數，但本次金額明顯低於前期的0.72元，正式結束連續四次配發0.72元的「高檔紀錄」。

根據歷史紀錄，00919自2023年9月起，曾連續四季穩定配發0.72元，創下歷來最高的配息水準，因而成為市場矚目的高息代表。不過，本期調降至0.54元，也讓市場投資人重新關注後續配息穩定性。

00919自掛牌以來即主打「精選高息」策略，強調兼顧高殖利率與分散風險；即便配息縮減，本期仍維持逾10%的年化水準，對追求現金流的存股族而言，00919依舊是高股息ETF中的熱門選擇之一。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。