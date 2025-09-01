00713本季預估配息0.78元再縮水…創近9次新低！年化率約6.11％

擁有超過41萬受益人的元大高息低波ETF（00713）於9月1日公告最新收益分配結果，每受益單位預計配發現金股利0.78元，將在9月19日除息，10月15日發放。以當日收盤價51.1元估算，本期單季殖利率約1.53%，年化約6.11%。

據公告，00713此次收益分配評價日為8月29日，經評估已達配息標準，因此啟動收益分配機制。公告也提醒，實際每單位可分配金額仍可能與公告預估數字存在差異。

觀察歷次紀錄，00713目前規模達1538.36億元，為台股ETF中第六大。然而配息金額呈現下滑趨勢，自去年9月的1.5元開始，去年12月與今年3月各為1.4元，6月再降至1.1元，本次更下探至0.78元，等於近一年內連續第3次縮水，同時創下近9次配息以來最低紀錄。

00713以「高息、低波」為核心策略，主打穩健現金流。不過，近期配息連續調降，恐令部分存股族對配息穩定性產生疑慮；即便如此，本次年化配息率仍維持在6%以上，對追求現金流的投資人來說，依舊是高股息ETF的主要選項之一。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。