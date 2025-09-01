6檔美股 ETF 股價創新高！00757月漲5%居冠 009811奪月成交王

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
6檔股價創新高美股原型ETF績效(%)。（資料來源：CMoney、統計至8/29，依收盤價排序。009811於7/29掛牌上市）
6檔股價創新高美股原型ETF績效(%)。（資料來源：CMoney、統計至8/29，依收盤價排序。009811於7/29掛牌上市）

美國第2季財報公布已逾9成，其中8成企業表現優於預期，顯示企業獲利動能強勁。科技龍頭輝達（NVIDIA）27日發布超越市場預期的財報，營收年增56%，執行長黃仁勳在財報會議上強調，市場正處於AI競賽白熱化階段，AI運算力需求將推動基礎建設投資熱潮。受此利多激勵，美股主要指數接連刷新歷史高點，後市前景看俏。

根據CMoney統計至8月29日，台股掛牌的美股原型ETF中，共有6檔創下股價新高，分別為統一FANG+ ETF（00757）、復華S&P500成長（00924）、野村美國研發龍頭（00971）、台新標普科技精選（009807）、台新標普500（009806）及統一美國50（009811）。其中，00757股價憑藉科技股熱潮持續攀升，29日收112.95元，穩居海外ETF股王，受益人數高達83,384人，月均成交量達3,564張，展現其超高活躍度及人氣。

績效表現方面，00757近一月漲幅5.07%穩居冠軍，復華S&P500成長、統一美國50績效分別以4.2%、4.11%緊追在後，分居二、三名；第四至第六名的績效則落在3.2%至3.7%之間。

成交量方面，統一美國50ETF上市滿月，月均成交量高達14,488張，奪下美股原型ETF成交王寶座。受益人數也節節攀高至27,805人，顯示市場交投熱絡。

投資專家指出，除輝達繳出亮眼財報外，Google也同步宣布追加90億美元投資維吉尼亞州資料中心，與微軟、亞馬遜、Meta聯手擴建AI算力設施。受此一系列重大利多激勵，8月底美股三大指數持續強勢攀升，道瓊工業指數、標普500指數及納斯達克指數均刷新歷史高點，資金積極湧入科技及AI相關板塊。再加上市場對降息預期升溫的利好消息加持，美股展現強勁上漲動能。投資人可透過優質美股ETF積極參與美股成長機會。

00757暨009811經理人林良一指出，00757鎖定美股十大科技天王，並透過等權重配置方式進行均衡布局，讓每支成分股皆有充分展現其成長動能的發揮空間；009811則聚焦美國市值前50大頂尖企業，投資組合橫跨科技、金融、醫療保健等九大核心產業領域。投資人可根據個人風險承受能力與投資偏好，選擇最適合自己的投資標的，把握美股長期成長趨勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

