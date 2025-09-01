00733鎖定中小落後補漲！被遺忘的黑馬殺出 專家：大盤創高、櫃買有望接力

快訊

聯合新聞網／ ETF存股計劃
台股示意圖。中央社
簡單介紹一下00733這檔ETF，00733的選股邏輯如下：排除市值前50大的公司，鎖定更具股價動能的中小型企業，上市滿一年、最近一季稅後淨利為正(公司有賺錢)、且流動性達標。

Beta值為正，也就是波動度大於市場，如果Beta值為1.5，表示當大盤上漲10%時，它會上漲15%。依照Alpha值篩選成分股，Alpha值指的是超額報酬，當Alpha值越大表示它的報酬表現比大盤越好。

總結來說，00733是一檔結合策略型與市值型的ETF，主要鎖定中小企業，追求股價報酬動能，偶爾會抓出市場上的飆股，適合做為追求超額報酬的衛星持股。被遺忘的黑馬ETF甦醒！「這檔」近一個月默默起漲，漲勢第一！

00733前十大持股集中AI、半導體相關產業

富邦臺灣中小(00733)在這季的前十大持股集中在AI、半導體與設備相關的產業，因此受惠到近期的盤面主流趨勢，統計近一個月的台股市場ETF績效中，00733是漲幅第一的ETF，00928為第二，表現超越最近交易熱度很高的主動型ETF，其他皆為中國市場的相關ETF。

富邦臺灣中小(00733)前10大成分股

富邦臺灣中小(00733)基期尚低，關注櫃買動向與產業輪動。而相比加權指數，富邦臺灣中小(00733)的走勢會與反映中小股表現的櫃買指數較貼近。

目前加權指數創高，而櫃買指數才剛站上年線，未來可期待的行情包括中小股落後補漲的空間、9月降息的關注、AI產業的續強等等。

那麼也會有相對應的風險如關稅的不確定性、市場對AI泡沫化疑慮、00733年線下彎壓力等等，同時00733的選股有時也需面對盤面的產業輪動問題，因此需要稍微關注00733持股的產業分布。

◎本文內容已獲 ETF存股計畫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00733富邦臺灣中小

