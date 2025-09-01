00918三季累積殖利率有8.45％還是很高！棒棒：00919是否維持新高成焦點

＊原文發文時間為8月30日

高股息死亡之組率先公告

00918公告最新1季配息，預計配發0.52元，較上次的0.7元明顯縮水，單次殖利率也從上一季的3.1%降至2.3%。

若以前三季累積配息1.92元除以8/29收盤價22.72元來計算，累積殖利率有8.45%，還是很高啦。

身為死亡之組中最先宣布的高股息ETF，面對這樣的結果，是在意料之中，接下來重點是會是00713和00919，00713是否又會再降？00919是否會維持新高，將會是最大的焦點。

至於00915前幾季配息已經腰斬再腰斬，績效又那麼差，也沒什麼好期待。

◎本文內容已獲 棒棒的理財失控週記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。