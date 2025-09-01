第一金發股息6萬3＋配股1680股！存股哥：再投入00919、00929壓低均價

＊原文發文時間為8月27日

8/27什麼日？第一金股息發放日，今年我領現金股息$63,830、股票股息1,680股，股票股息在下個月中發放，還原權息總值約$111,000，今天已將現金股息再投入，買進2張00919、1張00929。

00919張數提升到62張、均價下降到23.39；00929張數提升到45張、均價下降到19.57，靠著股息不斷再投入及穩定加槓桿，手中這兩檔的均價在這一年已經各降了約0.5元，對我來說現在更是壓低均價的大好時機。

很多人說年輕人不要存高股息，那是給退休族需要現金流的人存的，某些角度來看確實沒錯，如果你追求的是資本利得、股價上漲、短期價差，那高股息從來就不該是你的第一選項，買了之後又說高股息很爛，那我覺得持有者一開始根本就走錯了方向。

對我來說高股息確實相當符合我的生活型態，光是股息現金流讓我離開職場這件事，就是難以計價的無形收益，我認為「自由」的價值遠遠超越帳面上的數字，所以在開始存股前務必搞清楚來市場的目的是什麼，選了Toyota然後怪他飆很慢，那對Toyota來說真的挺冤的。

過去十多年很多人說存股不能退休、高股息也不能退休，更不可能讓你財富自由，那是因為以前幾乎沒有任何對照組可以讓你參照，還沒有人真的用這些方式達成自己理想的生活型態，所有推論都是從回測數據、未來預測得出的結果。

但這幾年除了我之外，包括我的粉絲、其他投資理財創作者，越來越多人靠著存股與現金流活出自己心中的理想生活，這不是一蹴可及的，而是這群人在十年來默默耕耘、忍受日曬雨淋的結果，所以在狂風暴雨中還願意繼續前進，本身就是相當反直覺的一件事。

說回第一金，今年配股之後我的張數就要接近70張，可能會再買一點補到70張讓持有張數有個完美段落，這十幾年第一金已經配了一大堆零成本股票給我，要是我在過去任何一個時間點選擇放棄，那我不可能有現在的成果。

