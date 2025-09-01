主動式ETF竄紅！00981A近月漲幅14.7％…擠下00919、00878成成交王

＊原文發文時間為8月19日

主動式ETF在近期開始受到投資人們關注，其中00981A、00982A日成交量突破十萬張，擠下過去熱門高股息00919、00878等ETF成為現今的成交量冠軍，本篇帶大家來看目前台股掛牌的6檔主動式ETF特點以及目前誰表現最強。

主動式ETF跟被動式ETF差別在哪？

先來幫大家複習一下這兩者的差別，一般我們熟悉的元大台灣50（0050）、國泰永續高股息（00878）等ETF屬於被動式ETF，追蹤特定指數、定期依循指數編製規則做調整換股；主動式ETF則是由經理人主動進行選股與操作，可以每天換股，依循市場趨勢做靈活調整，比較側重經理人的操作能力。

台股6檔主動式ETF特點

下面筆者簡單整理目前台股6檔主動式ETF資訊，選股池相比被動式ETF就相當多元，從大型權值股、中小股到上市櫃1,800家公司都可以是選股池，而比較特別的是主動中信ARK創新（00983A）是目前唯一一檔布局美股的主動式ETF。

6檔主動式ETF上市至今 有5檔超越大盤表現

既然主動式ETF主打的是超額報酬，那我們就來看看各檔上市至今的表現來跟大盤做比較，下面筆者也整理了目前的漲幅比較表，可以看到除了主動安聯台灣高息（00984A）以外，另外五檔的表現都超越0050，而00983A如果以元大S&P500（00646）來代表美股大盤的話，同期00646漲幅9.76%，也是超越美股大盤表現。

6檔誰表現最佳？00981A近一個月漲幅14.70%！

如果把時間軸拉到同一天做比較，以最晚掛牌的00985A做基準日（7/21），統計約一個月的期間，0050漲幅約4.72%，有4檔主動式ETF表現超越大盤，其中主動統一台股增長（00981A）漲幅達到14.70%、主動群益台灣強棒（00982A）也有13.83%的表現，整體表現來看大都是超越大盤的優異表現。

主動式ETF上市時間為台股主升段 仍需檢視空頭表現

我們可以看到第一檔掛牌的00980A為5/5，這段時間台股已經進入主升段，也就是說在多頭格局中主動式ETF的表現理應要超越大盤，不過仍然需要留意當市場回檔或是進入空頭格局時，主動式ETF會如何的表現，來機動式調整自己的投資組合策略。

