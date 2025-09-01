快訊

00692短期績效不及00905跟0050…該換嗎？存股方程式：除非真的糟糕透頂

無論是老牌的0050、中生代的00692或新生代的00905，都是不錯的長期投資標的，千萬別因短期報酬率差異就心浮氣躁、頻繁換股，這是存股的大忌。（記者鄭超文／攝影）
上星期五，版主發文統計了一些ETF的報酬率，於是有部分版友思考著，是否該把資金轉進表現更好的標的？

有版友投資00692多年，發現績效不只落後老牌的0050，似乎連新生代的00905都比不上，更是慘敗給甫上市沒幾個月的主動式ETF。該賣掉投資多年的00692，轉進0050、00905或主動式ETF嗎？

先說結論，除非產品真的糟糕透頂，否則版主個人不會因為短期的報酬率差異而輕易換股。不論老牌的0050、中生代的00692或00850、新生代的00905，版主認為都是不錯的產品，沒有必要因為短期的報酬率變化就心猿意馬、忙於追逐短期成績單較好的標的，頻繁換股絕對是投資大忌。沒有人可以預知，三十年後，哪一檔市值型或策略市值型ETF的報酬率能勝出；既然報酬率是未知數，倒不如挑一兩檔安分的長期投資，亂槍打鳥式的換股不見得能打中那隻沖天鳳凰。

主動式ETF則是需要多觀察，畢竟上市不過短短幾個月，不要因為短線驚人的表現就賣掉存股多年的標的，一頭栽進去重壓。台灣確實有很多主動式共同基金長線贏過大盤，版主也是基於這個理由而實驗性的投資一檔主動式ETF，大約一年後會決定是否持續投資或賣掉重回被動式ETF的懷抱。但即使一年後決定持續投資主動式ETF，佔整體資產比例以不超過20%為原則，會以被動式為大宗。面對主動式ETF的剽悍表現，多觀察、別衝動，賣掉原本投資多年的好產品轉進來不見得是好策略。

舊的不會比較差，新的不會比較好。除非原本投資的產品真的很糟糕，否則不要隨意更換投資標的，頻繁換股絕對是存股大忌。

