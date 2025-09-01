8月台股主動式ETF吸金超夯 高息00961逆勢竄起
受惠美中關係緩和、市場預期美國聯準會（Fed）政策轉向，8月台股資金動能充沛，加權指數單月大漲4.6%再創新高，點燃ETF投資熱潮，受益人數顯著增長。結合ESG與高息題材的FT臺灣永續高息（00961）成為市場黑馬，單月受益人數大增51.9%，規模正式突破50億元大關，總人數站穩三萬人，其兼具成長與收益的策略備受市場肯定。
根據CMoney統計至8月29日，8月ETF受益人數增幅榜由科技題材的台新標普科技精選（009807）以逾八成的增幅奪冠。
8月最大亮點在於主動式基金的強勢崛起。榜單前五名中，主動式ETF占據三席，包括安聯台灣科技高息（00984A）、統一台灣高息增長（00981A）及主動野村臺灣優選（00980A），受益人數增幅皆超過47%。此現象顯示，在多變的市場環境中，投資人對專業經理人主動選股、創造超額報酬的能力具有信心。
法人提醒，這波漲勢多由資金行情與AI等特定題材驅動，指數與企業基本面出現乖離，漲勢過於集中。投資人在追逐熱門標的時，應審慎評估風險，做好資產配置。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言