川普推動加密貨幣行情！00983A搶搭車 雷龍：低成本就包下受惠最深美股

今年七月川普通過「大美麗法案」及八月簽署行政命令「開放401K投資加密貨幣」，這兩項大規模政策對美國產業結構影響甚鉅，涉及層面複雜，也出現許多反對聲音；然而聰明投資人不畏爭議，早就想到從中挑選政策下受惠的公司，提前布局進場。

大美麗法案提升國防

美國「大美麗法案」已簽署生效！其中減稅政策與稅改方案所衍生的財政收入缺口，預計由削減社會福利與醫療補助等措施來填補。

國防、邊境安全是少數增加開支的領域，具國防業務基礎且與政府合作緊密之企業有望受惠。

國防相關企業受惠

國防預算增加，本年度研發佔國防支出比重也可能隨之創高，激勵了國防相關企業，如Palantir，該公司藉AI數據及情報分析專長強化美軍實地作戰與決策能力，數據顯示公司業績逐季提升。

新政策有利加密貨幣市場

美國總統川普已簽署開放美國退休帳戶(401K)投資加密貨幣，ETF為最便利的加密資產投資管道，目前總規模僅千億餘元；近9兆美元的401K總管理資產，若配置1%至加密貨幣ETF，龐大資金湧入，勢必吸引更多機構投入，加速壯大加密市場。

加密貨幣相關企業受惠

401K退休金帳戶開放投資加密貨幣，龐大的機構資金得以合法流入數位資產領域，相關企業(如Robinhood、Coinbase、Tesla...等)將直接受惠。

ETF一次買進多家企業

面對這波政策紅利，投資人若能掌握趨勢，將有機會從中受惠。

不過，與其選擇個股，不但要花時間研究財報等數據，亦承擔較高風險，不如透過ETF來參與這波行情，不僅透明彈性且具備分散風險特性，剛好符合多數人的投資需求。

以最近討論度很高的00983A為例，專挑美國有潛力的創新企業，如我們前面提到的Palantir、Tesla、Robinhood、coinbase，剛好都是他的成分股，投資人可以用較低成本一次買進多家受惠的公司，以更有效率的方式投入市場。

00983A前十大持股

降息周期與近期川普重大法案，有利技術研發密集的創新產業，00983A（主動中信ARK創新）即為專注美股創新題材的主動式ETF，能透過主動分析，鎖定政策下受惠的企業，進行持股調整，以更積極的方式追求基金績效。

歷史數據顯示，降息周期下，美國創新題材股表現勝大盤；面臨市場修正時，亦相對抗震。

但主動式ETF並非萬能，積極的操作方式亦帶來高風險，投資人應考量自身風險承受力並做好資產規劃。

◎本文內容已獲 雷龍慢步 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。