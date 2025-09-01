台股飆高帶動ETF狂潮！8月受益人數激增榜單曝光：主動操作發威、00961黑馬崛起

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
FT臺灣永續高息（00961）成為黑馬，8月增幅51.91%，受益人數突破三萬、規模突破50億。記者余承翰攝影
8月全球金融市場迎來一波熱絡行情，受惠於國際貿易緊張局勢趨緩，以及美國聯準會主席釋出鴿派訊號，強化市場對未來降息的預期，帶動全球股債齊揚。美股四大指數全面收紅，台股加權指數亦上漲4.6%再創新高，點燃市場投資熱情，資金動能同步反映在ETF市場，受益人數迎來一波顯著增長。

根據CMoney截至8月29日的最新統計，8月份ETF受益人數增幅由科技型ETF領軍。其中，台新標普科技精選（009807）以80.08%的驚人增幅奪下冠軍寶座，不過法人指出，該ETF目前受益人數尚不足千人，基期相對較低，但高成長率仍反映出市場對科技題材的追捧。

緊追在後的兩檔主動式台股基金表現同樣亮眼，安聯台灣科技高息（00984A）與統一台灣高息增長（00981A），分別以76.83%和70.59%的增幅位居第二、三名，受益人數雙雙突破萬人，顯示在多頭行情下，主動式操作也獲投資人青睞。

值得注意的是，FT臺灣永續高息（00961）表現堪稱黑馬，不僅以51.91%增幅的增幅高居第四，其基金規模更在8月成功突破50億元大關，總受益人數也一舉衝破三萬人，其結合ESG永續與高息的特色，成功在激烈的市場競爭中吸引大量人氣。榜單前十名中，債券型ETF也佔據三席，顯示投資人在追逐成長的同時，也透過固定收益商品進行風險分散。

市場法人分析，此波股市創高主要由兩大因素驅動：一是市場對降息的強烈預期，寬鬆的資金面為風險資產提供評價支撐；二是產業結構出現分歧，AI相關科技股成為拉動指數的主力，但多數產業的獲利動能未能跟上。此現象也導致大盤指數雖屢創新高，但整體基本面與股價走勢出現背離。ETF受益人數的增長反映了投資人積極參與此波行情的趨勢，但仍須留意漲勢過度集中的潛在風險。

8月ETF受益人數增幅

代號股票名稱8月增幅(%)受益人數(人)
009807台新標普科技精選80.08958
00984A主動安聯台灣高息76.8313,690
00981A主動統一台股增長70.5980,184
00961FT臺灣永續高息51.9130,432
00980A主動野村臺灣優選47.1926,144
00865B國泰US短期公債45.572,856
00663L國泰臺灣加權正245.516,718
00981B第一金優選非投債43.388,534
00963U期街口S＆P黃豆35.142,692
00982A主動群益台灣強棒32.9379,895

資料來源：CMoney　資料日期：截至8/29。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00961臺灣ESG永續高息 00984A主動安聯台灣高息 00981A主動統一台股增長

