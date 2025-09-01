台股飆高帶動ETF狂潮！8月受益人數激增榜單曝光：主動操作發威、00961黑馬崛起
8月全球金融市場迎來一波熱絡行情，受惠於國際貿易緊張局勢趨緩，以及美國聯準會主席釋出鴿派訊號，強化市場對未來降息的預期，帶動全球股債齊揚。美股四大指數全面收紅，台股加權指數亦上漲4.6%再創新高，點燃市場投資熱情，資金動能同步反映在ETF市場，受益人數迎來一波顯著增長。
根據CMoney截至8月29日的最新統計，8月份ETF受益人數增幅由科技型ETF領軍。其中，台新標普科技精選（009807）以80.08%的驚人增幅奪下冠軍寶座，不過法人指出，該ETF目前受益人數尚不足千人，基期相對較低，但高成長率仍反映出市場對科技題材的追捧。
緊追在後的兩檔主動式台股基金表現同樣亮眼，安聯台灣科技高息（00984A）與統一台灣高息增長（00981A），分別以76.83%和70.59%的增幅位居第二、三名，受益人數雙雙突破萬人，顯示在多頭行情下，主動式操作也獲投資人青睞。
值得注意的是，FT臺灣永續高息（00961）表現堪稱黑馬，不僅以51.91%增幅的增幅高居第四，其基金規模更在8月成功突破50億元大關，總受益人數也一舉衝破三萬人，其結合ESG永續與高息的特色，成功在激烈的市場競爭中吸引大量人氣。榜單前十名中，債券型ETF也佔據三席，顯示投資人在追逐成長的同時，也透過固定收益商品進行風險分散。
市場法人分析，此波股市創高主要由兩大因素驅動：一是市場對降息的強烈預期，寬鬆的資金面為風險資產提供評價支撐；二是產業結構出現分歧，AI相關科技股成為拉動指數的主力，但多數產業的獲利動能未能跟上。此現象也導致大盤指數雖屢創新高，但整體基本面與股價走勢出現背離。ETF受益人數的增長反映了投資人積極參與此波行情的趨勢，但仍須留意漲勢過度集中的潛在風險。
8月ETF受益人數增幅
|代號
|股票名稱
|8月增幅(%)
|受益人數(人)
|009807
|台新標普科技精選
|80.08
|958
|00984A
|主動安聯台灣高息
|76.83
|13,690
|00981A
|主動統一台股增長
|70.59
|80,184
|00961
|FT臺灣永續高息
|51.91
|30,432
|00980A
|主動野村臺灣優選
|47.19
|26,144
|00865B
|國泰US短期公債
|45.57
|2,856
|00663L
|國泰臺灣加權正2
|45.51
|6,718
|00981B
|第一金優選非投債
|43.38
|8,534
|00963U
|期街口S＆P黃豆
|35.14
|2,692
|00982A
|主動群益台灣強棒
|32.93
|79,895
資料來源：CMoney 資料日期：截至8/29。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
