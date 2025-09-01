台股飆高帶動ETF狂潮！8月受益人數激增榜單曝光：主動操作發威、00961黑馬崛起

8月全球金融市場迎來一波熱絡行情，受惠於國際貿易緊張局勢趨緩，以及美國聯準會主席釋出鴿派訊號，強化市場對未來降息的預期，帶動全球股債齊揚。美股四大指數全面收紅，台股加權指數亦上漲4.6%再創新高，點燃市場投資熱情，資金動能同步反映在ETF市場，受益人數迎來一波顯著增長。

根據CMoney截至8月29日的最新統計，8月份ETF受益人數增幅由科技型ETF領軍。其中，台新標普科技精選（009807）以80.08%的驚人增幅奪下冠軍寶座，不過法人指出，該ETF目前受益人數尚不足千人，基期相對較低，但高成長率仍反映出市場對科技題材的追捧。

緊追在後的兩檔主動式台股基金表現同樣亮眼，安聯台灣科技高息（00984A）與統一台灣高息增長（00981A），分別以76.83%和70.59%的增幅位居第二、三名，受益人數雙雙突破萬人，顯示在多頭行情下，主動式操作也獲投資人青睞。

值得注意的是，FT臺灣永續高息（00961）表現堪稱黑馬，不僅以51.91%增幅的增幅高居第四，其基金規模更在8月成功突破50億元大關，總受益人數也一舉衝破三萬人，其結合ESG永續與高息的特色，成功在激烈的市場競爭中吸引大量人氣。榜單前十名中，債券型ETF也佔據三席，顯示投資人在追逐成長的同時，也透過固定收益商品進行風險分散。

市場法人分析，此波股市創高主要由兩大因素驅動：一是市場對降息的強烈預期，寬鬆的資金面為風險資產提供評價支撐；二是產業結構出現分歧，AI相關科技股成為拉動指數的主力，但多數產業的獲利動能未能跟上。此現象也導致大盤指數雖屢創新高，但整體基本面與股價走勢出現背離。ETF受益人數的增長反映了投資人積極參與此波行情的趨勢，但仍須留意漲勢過度集中的潛在風險。

8月ETF受益人數增幅

代號 股票名稱 8月增幅(%) 受益人數(人) 009807 台新標普科技精選 80.08 958 00984A 主動安聯台灣高息 76.83 13,690 00981A 主動統一台股增長 70.59 80,184 00961 FT臺灣永續高息 51.91 30,432 00980A 主動野村臺灣優選 47.19 26,144 00865B 國泰US短期公債 45.57 2,856 00663L 國泰臺灣加權正2 45.51 6,718 00981B 第一金優選非投債 43.38 8,534 00963U 期街口S＆P黃豆 35.14 2,692 00982A 主動群益台灣強棒 32.93 79,895 資料來源：CMoney 資料日期：截至8/29。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。