主動式ETF長期勝率僅3成？大跌驗證…漲多跌多、反彈更兇

聯合新聞網／ ETF存股計劃
8/20台股大跌，主動式ETF跌幅普遍大於0050，顯示漲多跌多、波動幅度更大的特性。中央社
＊原文發文時間為8月21日

從台股大跌看主動式ETF表現：漲多跌多

首先來看一下這6檔與0050在昨天大跌與今天反彈的表現，可以看到8/20除了主動安聯台灣高息（00984A）以外，其他主動式ETF的跌幅都比0050來的深，展現出波動起伏相比大盤更劇烈的特性，而今天反彈的力道也就更為強勁。

大跌的主要是因為市場對美國有意入股半導體企業、以及AI泡沫化的擔憂所引發的恐慌賣壓，因此重災區集中在AI相關的半導體股、電子股，那麼理所當然電子業高達將近9成的00981A與00982A就是受傷最嚴重的兩檔，而金融等非電子產業就發揮了抗跌效果，這也就是為什麼00984A跌幅最小的原因，主要也是00984A會部份篩選高息與低波動的公司做為持股，那他的上漲動能也就不會比其他檔來的強勁，未來可以把這檔跟高股息一起做觀察。

主動式ETF長期勝率僅3成？如何策略布局？

根據國外機構晨星的資料顯示，美國的主動式ETF長期（十年以上）平均只有29%的表現超越同類型的被動式ETF，也就是說以長期存股的角度來看，被動式ETF的勝率高於主動式ETF，主要是因為主動式ETF頻繁操作的成本以及績效與經理人的策略息息相關。

因此在操作策略上，建議在多頭市場可以透過加碼主動式ETF來提升獲得超額報酬的機會；當市場趨勢出現轉折或是進入空頭循環時則可以選擇獲利了結或是減碼持股來降低投資組合的波動，像昨天的大跌比較偏向短期的利空消息衝擊與技術性回檔，而非經濟衰退的基本面改變，趨勢未明顯轉折。那麼台股的主動式ETF表現及勝率是否會與美國的歷史數據一致，我們未來仍值得注意觀察。

◎本文內容已獲 ETF存股計畫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 0050元大台灣50 00984A主動安聯台灣高息

