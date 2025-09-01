快訊

統一投信重磅推出主動式ETF 六場免費講座報名開跑

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一投信免費投資講座。(資料來源；統一投信)
主動式投資專家統一投信再次主動出擊，繼叫好又叫座的統一台股增長主動式ETF（00981A）風靡ETF市場後，重磅推出海外版主動式ETF統一全球創新主動式ETF（00988A），協助投資人放眼全球創新趨勢，追求超額報酬。統一投信10月1至13日巡迴六個縣市（高雄、台南、台中、新竹、台北及新北）特別舉辦「主動出擊 掌握未來」講座，為投資人解說主動式ETF投資及全球創新趨勢商機。講座為免費參與，現正熱烈報名中，投資人可自由報名欲參加的場次。

該系列講座將由統一投信總經理董永寬領軍，邀請財經專家蕭碧燕及統一全球創新主動式ETF（00988A）經理人陳意婷擔任講師。除了專業講座以外，還有重量級專家焦點對談，針對投資人最關心的問題進行深度交流，拆解創新趨勢並發掘新成長雙引擎，為投資人提供兼顧實務與策略的全面建議。蕭碧燕將深入解析主動式ETF優勢，說明為何「創新」需要「主動」布局，只有具備更強的靈活性與競爭力，才能搶先卡位黃金賽道。

陳意婷將以主動式基金經理人的專業角度，為投資人剖析全球創新產業的投資機會。創新始於科技，但不限於科技，站在新時代趨勢的十字路口，掌握創新藍海市場的關鍵在於主動出擊。統一全球創新主動式ETF（00988A）將透過創新金三角戰略，橫跨多產業布局六大創新商機，並利用主動投資的靈活選股優勢，讓投資人擁抱創新投資的成長爆發力，亦能平衡投資波動與風險。

統一投信長期深耕主動式投資市場，致力培養卓越的專業投資團隊，以期成為投資人長線財富成長的最佳領跑者。截至去年底，統一投信投資團隊平均資歷達到16年，年度走訪企業超過七千人次，兼具深厚的投資經歷及扎實透徹的研究實力。統一投信歷年累計137座的得獎紀錄就是最好的證明，其中海外股票型基金大獎達到58座，股票團隊大獎也達到23座。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

