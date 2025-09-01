退稅還是抵稅？0050與006208…投資人報稅關鍵不同！

快訊

聯合新聞網／ 玩股網
0050與006208的差異不只在費用，還涉及配息組成的「退稅vs抵稅」效果。中央社
近期市場上關於市值型ETF的爭論，核心焦點就是要選擇0050還是006208。過去，0050常被批評管理費偏高、股價門檻高，不少投資人因此轉向費用更低的006208。不過今年情況出現變化，0050不僅調降了管理費，還進行股票分割，吸引散戶重新回流，使得定期定額交易戶數大幅增加，一度超過00878，重返冠軍寶座。面對這樣的競爭壓力，006208也不得不跟進，分割股價並同步降低費用。這場ETF之戰讓市場熱度不斷升溫。

若進一步分析配息差異，就能發現「退稅 vs. 抵稅」的分界線。006208的配息來源幾乎全來自股息收入，對於收入不高的小資族或退休族群來說，在報稅時更有機會退到現金；相對地，0050的配息組成近年有超過五成以上來自資本利得，對於高所得或高資產族群更有利於抵稅。換句話說，兩者並沒有絕對的好壞，而是取決於投資人的所得結構與稅務需求。

在領息時間與填息表現上，差異也相當明顯。0050每年二月與八月發放股息，現金流分布較平均，填息時間通常也更短，市場回補速度更快，投資人心態相對安心。006208則在八月與年底發息，時間點較晚，加上八月為台股除權息旺季，填息速度自然偏慢。不過從長期來看，市值型ETF的核心價值仍在資本利得的成長，填息表現僅是附加觀察，並不該過度糾結。

至於長期績效，雖然兩者差異不算大，但仍可看出一些細微的趨勢。2020年至2024年的回測顯示，006208報酬率約141.58%，略高於0050的139.18%。這主要歸功於過去006208的費用率較低。然而，進入2025年後，0050率先調降費用並完成分割，使得今年以來績效（含息還原）達到10.37%，優於006208的9.52%。更重要的是，0050規模龐大，接近7,000億元，費用率隨規模擴張將進一步下降，長期優勢逐漸顯現。至於不配息的0050連結基金，則仍具吸引力，因為高資產族透過免股息稅可省下更多成本，遠勝單純比較績效的差距。

綜合而言，如果你希望報稅季能退稅，006208會是更友善的選擇；但若你重視現金流、填息速度與長期摩擦成本降低，0050則更有優勢。不過別忘了，兩檔ETF的費用與策略仍可能隨時間調整，投資人與其糾結於哪一檔更完美，不如專注於持續投入本金，因為長期累積資金的力量，才是真正決定報酬率高低的關鍵。

