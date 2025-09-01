00918配息0.52元…殖利率逾9％！陳重銘：重點在於「填息」

快訊

聯合新聞網／ 不敗教主 陳重銘
00918配息縮水至0.52元，但陳重銘認為重點在「填息」，00918是首檔把填息因子寫進指數設計的高股息ETF。中央社
高股息ETF吹起降息風！大華銀投信29日於官網公告大華優利高填息30（00918）最新一期配息評價結果，每單位預計配發0.52元，較前一次0.7元下滑，預計將在9月18日除息，若以8/29收盤價22.72元推算，預估年化殖利率仍有9.15%水準。

投資人若想參與本次除息，最晚要在9月17日買進，本次股利將在10月15日發放。

配息縮水不是重點，重點在於「填息」，00918是第一檔把填息因子寫進指數內的，在挑選成分股的時候，除了高配息之外，更在乎過去的填息表現。

今年高股息紛紛吹起降息風，是因為過去都超配，如今只是回歸正常。投資人可以堅持到底，領股利來持續累積張數，張數多就可以領到更多的股利。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

季配息 00918大華優利高填息30 ETF

