00918配息也降了！知美：0056、00878、00919「月配10萬加薪表」公開

00918大華優利高填息30，配息金額縮水26%！

00919群益台灣精選高息，明天公布配息是否撐得住？

0056、00878、00919，超狂月配10萬加薪表公開！

（2025年08月00878配息0.4元版本）

（明天00919才會公布大家先放輕鬆）

2025年8月29日，大華銀投信官網公告，00918大華優利高填息30，預計配發現金股利0.52元，對比上一季的配息金額0.70元，配息金額大幅度縮水26%。00918身為高殖利率的高股息ETF代表之一，成立以來已經是連續八季殖利率突破10%，但是這次利用公告當天的收盤價格22.72元計算，單季配息率2.29%，年化配息率僅剩下9.15%。而消息一出，投資人紛紛猜測，禮拜一輪到00919公布配息，會不會也跟著出現降息危機？

高股息ETF的持有目的？

身為長期持有高股息ETF的投資人之一，知美認為，大家必須先想清楚，自己到底為什麼要持有高股息，以及自己的要求是否合理？有些投資人要求，高股息ETF必須年年給出10%以上的高殖利率，並且要年年填息，最好是還要給我更多更多的資本利得。而觀察2023年AI股異軍突起，市場確實可以讓你達成這樣子的目的，但是你必須要知道，沒有一個產業是每一年都在營收大爆發的。

所以合理的要求是什麼？合理的要求應該是，高股息ETF能夠每年給你4%~6%的市場平均殖利率，並且能夠每年填息，打造足夠的資產現金流就行。

竹科的科技業工程師都很清楚，公司的分紅來自於公司的營收，過去幾年受惠於全球通膨、營收大爆發，大家的口袋都是裝得滿滿滿。但是大家也很清楚，有旺季就會有淡季，所以等到公司的EPS回歸正常，你不會看到大家喊著說我要離職、我要離職，因為其他公司能夠給出的分紅其實都差不多了。

所以你會發現，高股息ETF紛紛開始降息，如果你因為殖利率沒有10%就選擇離開，等你滿手捧著現金回到市場上，你會發現市場上也沒有其他10%殖利率的選擇可以給你了！

投資主要有兩種獲利模式，一種是資本利得、一種是配息。知美這三年來，持續跟大家分享，自己定期定額市值型、高股息、債券型ETF的過程。雖然你會發現，持有不同類型獲得的報酬率有高有低，但是你也會發現，知美在定期定額的過程裡面，不會過度在意每一檔ETF的報酬率。因為市場的報酬我們沒有辦法完全預測掌握，我們只能夠決定自己，是否要長期持有？

產業會有輪動，就像2020年疫情出現讓長天期美債爆發、2023年AI股受惠讓高股息狂漲猛漲，而現在受惠於台積電的全球領先地位，市值型ETF不斷往上漲。我們沒有辦法決定市場的走勢，但是我們可以選擇把本金放在市場裡，長期跟隨市場共同成長。因為實際參與，才有機會幫助自己產生更多的獲利，所以如果不是很缺錢的話，適當地把資金留在市場，適當的配息拿來當作犒賞，不用強迫自己當個試算表，而是當個投資人，才是健康的投資心態、投資方法。

0056、00878、00919 超狂月配10萬加薪表公開

0056元大高股息ETF 平均月領1~10萬元配息表

想要月配1萬，年配12萬，需要持有34.643張，總成本121萬2159元 想要月配3萬，年配36萬，需要持有103.927張，總成本363萬6406元 想要月配10萬，年配120萬，需要持有346.421張，總成本1212萬1271元

00878國泰永續高股息ETF 平均月領1~10萬元配息表

想要月配1萬，年配12萬，需要持有75.000張，總成本152萬6250元 想要月配3萬，年配36萬，需要持有225.000張，總成本457萬8750元 想要月配10萬，年配120萬，需要持有750.000張，總成本1526萬2500元

00919群益台灣精選高息ETF 平均月領1~10萬元配息表

想要月配1萬，年配12萬，需要持有41.667張，總成本88萬8758元 想要月配3萬，年配36萬，需要持有125.000張，總成本266萬6250元 想要月配10萬，年配120萬，需要持有416.667張，總成本888萬7508元

0056、00878、00919配息金額，採用最近一季現金股利計算

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。