00918今年真的是大黑馬！棒棒：00701上半年績效王被大超車
＊原文發文時間為8月28日
心血來潮把台股唯一主動高息與傳統高息比較...
雖然才上市一個多月，沒想到出來的結果出乎意料！大家會怎麼看呢？
7/14-8/27績效比較如下：
大華優利高填息30（00918）：+5.34%
主動式 安聯台灣高息（00984A）：+3.51%
元大高股息（0056）：+2.52%
國泰永續高股息（00878）：-0.84%
元大台灣高息低波（00713）：-0.10%
群益台灣精選高息（00919）：-0.23%
00918今年真的是大黑馬，上半年績效王00701被大超車（績效0.54%）。
◎本文內容已獲 棒棒的理財失控週記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
