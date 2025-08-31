00918今年真的是大黑馬！棒棒：00701上半年績效王被大超車

聯合新聞網／ 棒棒的理財失控週記
7/14～8/27績效，00918大華優利高填息30以 +5.34% 居冠，00984A +3.51%、0056 +2.52%；其餘00878（-0.84%）、00713（-0.10%）、00919（-0.23%）均為負報酬。（本報系資料庫）
7/14～8/27績效，00918大華優利高填息30以 +5.34% 居冠，00984A +3.51%、0056 +2.52%；其餘00878（-0.84%）、00713（-0.10%）、00919（-0.23%）均為負報酬。（本報系資料庫）

＊原文發文時間為8月28日

心血來潮把台股唯一主動高息與傳統高息比較...

雖然才上市一個多月，沒想到出來的結果出乎意料！大家會怎麼看呢？

7/14-8/27績效比較如下：

大華優利高填息30（00918）：+5.34%
主動式 安聯台灣高息（00984A）：+3.51%
元大高股息（0056）：+2.52%
國泰永續高股息（00878）：-0.84%
元大台灣高息低波（00713）：-0.10%
群益台灣精選高息（00919）：-0.23%

00918今年真的是大黑馬，上半年績效王00701被大超車（績效0.54%）。

◎本文內容已獲 棒棒的理財失控週記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00701國泰股利精選30 00878國泰永續高股息 00713元大台灣高息低波 00984A主動安聯台灣高息 00918大華優利高填息30 ETF 00919群益台灣精選高息ETF基金

00918今年真的是大黑馬！棒棒：00701上半年績效王被大超車

＊原文發文時間為8月28日 心血來潮把台股唯一主動高息與傳統高息比較... 雖然才上市一個多月，沒想到出來的結果出乎意料！大家會怎麼看呢？ 7/14-8/27績效比較如下： 大華優利高

00918公告最新配息 9月17日最後買進日

大華優利高填息30(00918) 已於官網公告最新一期配息評價結果，每單位將配發0.52元，預計將在9月18日除息，投資...

搶息買盤急上車 ETF成交王00919到底配多少？

8月最後一個交易日，台股29日早盤一度衝上24,570點，再度改寫歷史新天價，儘管午盤過後，漲點收斂且最後一盤再度遇到調...

00918本季預估配息0.52元…最後買進日9/17！把握逢低布局機會

大華優利高填息30 (00918)已於官網公告最新一期配息評價結果，每單位將配發0.52元，預計將在9月18日除息，投資人若想參與本次除息，最晚要在9月17日買進，本次股利將在10月15日發放。

指數高位波動升溫 009809提供控波動解方

全球股市深受貿易戰、地緣政治及科技資源爭奪等不確定性左右，然在基本面並未觀察到明顯轉弱亦或降低資本支出情況下，短線回落將...

怕波動？00918穩定配息抗震、搭00922抓住台股龍頭趨勢

剛剛看到AI可以提供投資建議，好奇的測試一下在100萬組合+目前市況下選擇標的物做出平衡組合，給出的答案如下，蠻有模有樣呢 布局理由（精簡） 核心β＋結構α： 00922吃到台股龍頭

商品推薦

