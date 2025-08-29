搶息買盤急上車 ETF成交王00919到底配多少？

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
ETF示意圖。圖／ingimage
8月最後一個交易日，台股29日早盤一度衝上24,570點，再度改寫歷史新天價，儘管午盤過後，漲點收斂且最後一盤再度遇到調節賣壓出籠，指數由紅翻黑，終漲以小跌3點，收在24233點，而在ETF市場中，成交量最熱絡的是群益台灣精選高息（00919），買盤期待本季的配息金額，迸出176,097張交易量。

群益台灣精選高息今日下跌0.11元或0.51%，收在21.33元，成交量達176,097張，這是在6月17日成交390,912張以來的最大量，當日因每受益權單位除息0.72元，吸引逢低買盤進場。

儘管群益台灣精選高息目前還沒完成填息，但買盤仍著眼於過去連續四季配出0.72元、平均單季配息率為3.05%的表現，今日買盤積極進場先行卡位，讓市價與淨值間呈現溢價約0.61%，在同類型商品中高居前三大，次級市場買氣熱絡；而在初級市場部分，群益台灣精選高息吸引24.27億元的買盤，金額高居全ETF之冠，規模為4,054.09億元，持續穩坐全市場第四大。

近一年來多檔高股息ETF陸續調降配息，這股風也從月月配吹到季季配，包含規模前兩大的指標ETF-元大高股息、國泰永續高股息在近一次的配息表現上也都紛紛調降金額，配息率漸漸往市場合理區間移動，引發市場熱議。

即將公布配息的群益台灣精選高息配息表現也受到高度矚目，究竟是跟隨這股降息風？又或是成為高股息ETF市場全村的希望？結果將於9月1日出爐，同日還有月月配的復華台灣科技優息、季季配的元大台灣高息低波等知名ETF也將公告配息金額。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

