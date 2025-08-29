快訊

00918本季預估配息0.52元…最後買進日9/17！把握逢低布局機會

聯合新聞網／ 綜合報導
大華優利高填息30（00918）最新公布，本季預估每單位配發0.52元，9月18日將除息，10月15日發放，投資人若想參與本次配息，最後買進日為9月17日。（本報系資料庫）
大華優利高填息30 (00918)已於官網公告最新一期配息評價結果，每單位將配發0.52元，預計將在9月18日除息，投資人若想參與本次除息，最晚要在9月17日買進，本次股利將在10月15日發放

美國聯準會主席鮑爾於上週的傑克森洞央行年會中釋出降息訊號，資金行情可望啟動，激勵台股走高。00918經理人郭修誠分析，進入9月，全球關稅戰引發的通膨效應可能陸續浮現，加上後續仍有美國232條款調查待公布，在眾多變數影響下，預期台股為高檔盤堅震盪的格局，但法人對台股第四季展望普遍樂觀看待，建議投資人可把握9月震盪拉回時機逢低布局。

郭修誠表示，就產業面觀察，AI人工智慧仍是台股最強動能，美國四大雲端服務供應業者皆加大力道投資雲端與AI基礎建設，2025年投資總額已經突破3500億美元，帶動AI伺服器供應鏈和相關資安需求大幅成長，並加速機器人產業發展，建議投資人持續關注相關投資機會。另外，金融股法說會陸續登場，法人對金融股展望普遍正向看待，並看好可受益於保險業投資收益回升。

高股息ETF已是台灣投資人參與市場的重要投資工具，郭修誠指出，00918成分股追蹤「特選臺灣優利高填息30指數」，每年2次定期換股，精選獲利品質佳、高填息紀錄之企業，並且均衡配置於科技、傳產與金融產業，使00918不僅配息紀錄吸睛，更具有較佳之填息能力，能夠避免領股利淪為左手換右手、資產卻不見成長的窘境。

根據大華銀投信官網，00918掛牌以來累計配息9次，共順利填息6次。郭修誠也提醒，當前台股位階處於相對高檔，投資人要為震盪做好準備，亦可伺機增加台股部位，建議挖掘過去修正後回彈能力佳的高股息ETF，同時考量長期含息報酬率表現等因素進行布局。

00918最新配息時程表

每單位配息金額(元)最後買進日除息交易日股利發放日
0.52元2025/09/172025/09/182025/10/15

資料來源：大華銀投信

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

季配息 00918大華優利高填息30 ETF

