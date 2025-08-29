日股ETF 00972換股 半年繳佳績

日本8月15日公布名目GDP成長高於預期，加強市場對日本的通及復甦的預期，外資強勢大舉流入日本股市，創下近六年來最高。野村投信表示，日本企業積極進行公司治理改革、提高資本效率、加強股東回報，外資加碼顯示對日本企業對未來成長深具信心，成為繼外資後另一股推升動能。2025年日本股市在持續創下歷史新高點。在日本經濟復甦、獲利改善及評價具吸引力的環境下，投資人可透過野村日本價值動能高息ETF（00972）多元布局參與日股迭創新高的後市行情及企業紅利。

野村日本價值動能高息ETF基金經理人張怡琳表示，日股近期表現亮眼，而00972再次展現其獨特的選股魅力。回顧2025年3月13日進行的上一次換股，00972追蹤的彭博日本價值動能高息指數依據基本面動能（股價淨值比、每股盈餘成長）與股利率三大條件，新增11檔成分股。經過約半年期間檢視（2025/3/13～2025/8/28），這批新血交出的成績單相當亮眼，期間平均股價漲幅達19%，超越東證報酬指數同期的16.6%表現。00972精準換股策略正是投資人投資日股好工具。張怡琳進一步指出，在新增的11檔股票中，更有四檔漲幅超過20%，其中包括：

lSBI控股 (8473) ：新增力度最高的成分股(新增達權重2.4%)，如今更繳出漂亮的成績，股價上漲接近7成。SBI是日本重要的綜合金融服務集團，業務涵蓋證券、銀行與資產管理，受惠於日本金融市場活絡與數位化趨勢，成為這次換股的最佳MVP。

清水建設 (1803)：日本知名營建龍頭，專注於建築與土木工程，受惠於基礎建設投資與都市更新題材，股價期間漲幅超過40%。

Sankyo (6417)：彈珠機與遊戲機大廠，觀光與娛樂產業熱潮帶動遊戲需求回升，股價同步走強超過3成。

日本精工 (6471)：全球軸承與精密機械零件製造商，受惠於自動化與機器人相關題材，股價同樣突破20%漲幅。

野村投信投資策略部副總張繼文表示， 野村日本價值動能高息ETF其追蹤的彭博日本價值動能高息指數，著眼於股價淨值比(PBR)、每股盈餘(EPS)成長率與股東回饋三大條件，這也是日股企業具代表性投資優勢。這些企業持續進行組織再造、導入現代治理制度，成為日本近年公司改革浪潮中的典範；00972將這些「穩健且進化」的企業組合為一籃子股票，提供投資人同時兼顧成長性與穩定性的投資選擇。在當前政經環境充滿變數之際，資金正在尋找基本面穩健、股東回饋明確、具抗震力的投資標的，00972所涵蓋投資組合，正是投資人長線布局日股的好選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。