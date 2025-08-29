快訊

中獎還要說明？店長超商消費「中7張發票3千元」被查 國稅局說話了

打破44年慣例震撼國際！金正恩出席陸九三閱兵 背後3目的劍指川普

緊急切割？輝達自駕技術突飛猛進 疑受惠工程師竊密前東家

日股ETF 00972換股 半年繳佳績

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
野村日本價值動能高息ETF成分股表現分析。(資料來源：Bloomberg)
野村日本價值動能高息ETF成分股表現分析。(資料來源：Bloomberg)

日本8月15日公布名目GDP成長高於預期，加強市場對日本的通及復甦的預期，外資強勢大舉流入日本股市，創下近六年來最高。野村投信表示，日本企業積極進行公司治理改革、提高資本效率、加強股東回報，外資加碼顯示對日本企業對未來成長深具信心，成為繼外資後另一股推升動能。2025年日本股市在持續創下歷史新高點。在日本經濟復甦、獲利改善及評價具吸引力的環境下，投資人可透過野村日本價值動能高息ETF（00972）多元布局參與日股迭創新高的後市行情及企業紅利。

野村日本價值動能高息ETF基金經理人張怡琳表示，日股近期表現亮眼，而00972再次展現其獨特的選股魅力。回顧2025年3月13日進行的上一次換股，00972追蹤的彭博日本價值動能高息指數依據基本面動能（股價淨值比、每股盈餘成長）與股利率三大條件，新增11檔成分股。經過約半年期間檢視（2025/3/13～2025/8/28），這批新血交出的成績單相當亮眼，期間平均股價漲幅達19%，超越東證報酬指數同期的16.6%表現。00972精準換股策略正是投資人投資日股好工具。張怡琳進一步指出，在新增的11檔股票中，更有四檔漲幅超過20%，其中包括：

lSBI控股 (8473) ：新增力度最高的成分股(新增達權重2.4%)，如今更繳出漂亮的成績，股價上漲接近7成。SBI是日本重要的綜合金融服務集團，業務涵蓋證券、銀行與資產管理，受惠於日本金融市場活絡與數位化趨勢，成為這次換股的最佳MVP。

清水建設 (1803)：日本知名營建龍頭，專注於建築與土木工程，受惠於基礎建設投資與都市更新題材，股價期間漲幅超過40%。

Sankyo (6417)：彈珠機與遊戲機大廠，觀光與娛樂產業熱潮帶動遊戲需求回升，股價同步走強超過3成。

日本精工 (6471)：全球軸承與精密機械零件製造商，受惠於自動化與機器人相關題材，股價同樣突破20%漲幅。

野村投信投資策略部副總張繼文表示， 野村日本價值動能高息ETF其追蹤的彭博日本價值動能高息指數，著眼於股價淨值比(PBR)、每股盈餘(EPS)成長率與股東回饋三大條件，這也是日股企業具代表性投資優勢。這些企業持續進行組織再造、導入現代治理制度，成為日本近年公司改革浪潮中的典範；00972將這些「穩健且進化」的企業組合為一籃子股票，提供投資人同時兼顧成長性與穩定性的投資選擇。在當前政經環境充滿變數之際，資金正在尋找基本面穩健、股東回饋明確、具抗震力的投資標的，00972所涵蓋投資組合，正是投資人長線布局日股的好選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

日本 日股

延伸閱讀

遊戲實況主應分潤給開發商？日本獨立遊戲開發者言論掀議

【一劍浣春秋】為什麼？沒什麼名氣的「良田奈」會是AV女優？

莫迪2年首訪日本！聯手簽新約 瞄準半導體與中國角力

台灣男子在日本尾隨女性進住家電梯被捕 辯稱認錯人

相關新聞

00919該害怕被「降息」嗎？不敗教主：調整新規…強化息收、穩定長線

被動型ETF就是追蹤指數，再依照指數來選股，但是隨著ETF規模持續成長，指數也要跟著調整，才能夠發揮出最佳的投資效益。台灣投資人很喜歡高股息，00919也獲得眾多關愛的眼神，從2022年底發行時不到百

AI與新科技題材走強多點開花！00952近月漲幅領先 00935、009804同樣表現不俗

近期台股高檔震盪，不過從ETF績效來看，AI與科技題材依舊展現出明顯韌性。觀察台灣50系列產品，凱基台灣AI50（00952）在近一個月表現特別突出，漲幅約9%，不僅領先元大台灣50（0050）的約4

怕波動？00918穩定配息抗震、搭00922抓住台股龍頭趨勢

剛剛看到AI可以提供投資建議，好奇的測試一下在100萬組合+目前市況下選擇標的物做出平衡組合，給出的答案如下，蠻有模有樣呢 布局理由（精簡） 核心β＋結構α： 00922吃到台股龍頭

大盤回檔…AI ETF逆襲漲幅領先！00952熱度高漲 00962、00881也跟進

輝達財報後股價一度回落逾5%，台股也被帶動回檔近百點，但AI供應鏈並未鬆手。從盤面觀察，本月多檔AI題材ETF逆勢走強，其中凱基台灣AI50（00952）月漲幅約+9.02%，在同題材產品中表現居前；

指數高位波動升溫 009809提供控波動解方

全球股市深受貿易戰、地緣政治及科技資源爭奪等不確定性左右，然在基本面並未觀察到明顯轉弱亦或降低資本支出情況下，短線回落將...

全球軍工題材點火！00965股價再創新高…年漲幅達44.3%

在全球軍備預算擴張、地緣政治緊張升溫，以及 AI 技術加速導入航太防衛系統等多重利多推動下，元大航太防衛科技ETF（00...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。